Arriva un pericoloso Ciclone Mediterraneo, ancora forti temporali a Napoli: da quando

Dopo l’esplosione della cosiddetta Ottobrata, che ha regalato giornate di caldo e sole, stando alle previsioni meteo, è in arrivo una nuova fase di maltempo che scatenerà intensi temporali anche a Napoli e in Campania.

Meteo, tornano i temporali a Napoli e in Campania

Le piacevoli temperature di questi ultimi giorni tenderanno a scomparire con l’avanzata di un minaccioso vortice ciclonico che si dirigerà verso l’Italia. Il quadro climatico subirà un’inversione di tendenza a partire da mercoledì 16 ottobre quando le prime piogge si abbatteranno sul Nord.

Successivamente il ciclone si sposterà al Centro e al Sud. Il tempo perturbato nella giornata di giovedì 17 ottobre si estenderà anche al resto del Paese. In particolare nel fine settimana, già da venerdì, l’instabilità coinvolgerà maggiormente le regioni meridionali con forti venti di Scirocco che daranno vita a precipitazioni decisamente abbondanti.

Secondo le stime de Il Meteo, questa nuova configurazione di maltempo si prolungherà fino a tutto il weekend. A Napoli, nello specifico, sono previsti forti temporali venerdì, sabato e domenica. Considerata la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.

“Vista la configurazione sinottica attesa a scala continentale, il rischio maggiore è quello che si venga a creare un pericoloso ciclone mediterraneo: si tratta in sostanza di un’area di bassa pressione in grado di innescare una pericolosa fase di maltempo specie tra le giornate di giovedì e venerdì, con piogge, temporali e nubifragi che questa volta potrebbero interessare in misura maggiore le aree tirreniche centro-meridionali e la Sicilia” – ha spiegato Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de Il Meteo.

“Va ricordato, inoltre, che questo periodo dell’anno risulta spesso piuttosto delicato a causa dei forti contrasti che si vengono a creare tra masse d’aria completamente diverse: gli ultimi caldi da una parte e gli affondi freddi in discesa dal Nord Europa dall’altra” – ha concluso.