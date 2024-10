A Napoli la spettacolare Cometa regala un tramonto mozzafiato: quando vederla ancora

Una magnifica foto, scattata da Enrico Cascone, e diffusa sui canali social ufficiali dell’INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, mostra tutta la spettacolarità della Cometa che si affaccia sulla città, illuminando il cielo di Napoli in un modo unico e raro.

Spettacolo nel cielo di Napoli: c’è la Cometa che illumina la città

“La cometa su Napoli. C2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS è apparsa nel cielo partenopeo” – si legge nella didascalia della foto postata dall’Osservatorio di Capodimonte che ha poi mostrato gli avvistamenti avvenuti anche ad Acciaroli, Ischia e Secondigliano.

La cometa C2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS è stata scoperta per la prima volta nel 2023 tramite il telescopio sudafricano del progetto ATLAS e il lavoro dell’Osservatorio Tsuchinshan in Cina, da cui ha preso il nome. Dopo aver superato il suo punto di massimo avvicinamento al Sole lo scorso 27 settembre man mano si è avvicinata sempre più alla Terra fino a diventare visibile ad occhio nudo in questi ultimi giorni di ottobre.

Si tratta di una cometa particolarmente brillante, composta prevalentemente da polvere e ghiacci che, con l’azione del calore del Sole sublimano donandole una luminosa chioma e una coda lucente ben visibile se osservata in condizioni ottimali.

Stando a quanto comunicato dall’Osservatorio Astronomico di Roma la cometa continuerà ad essere ben visibile nel cielo, soprattutto nella serata del 16 ottobre quando si eleverà ancor di più, mostrando una coda maggiormente luminosa, soprattutto nelle serate più limpide.

Il modo migliore per osservarla, ovviamente, subito dopo il tramonto, consiste nel tenersi lontani dalle fonti di luce, posizionandosi in un luogo piuttosto buio o poco illuminato. Per una migliore esperienza è possibile servirsi di un binocolo o un piccolo telescopio.