Pino Daniele al cinema: arriva il documentario del grande artista napoletano

Da sabato 4 gennaio 2024 sarà al cinema Pino Daniele – Nero a Metà, il documentario dedicato al grande artista partenopeo, interamente girato a Napoli.

Arriva al cinema Nero a Metà: il documentario di Pino Daniele

Si tratta di una pellicola prodotta da Fidelio ed Eagle Pictures, per la regia di Marco Spagnoli, che punta a ripercorrere la vita e la carriera dell’inconfondibile voce di Napoli, Pino Daniele, attraverso uno dei suoi album più iconici e i racconti di tanti amici e colleghi a lui vicini.

Sarà proprio Stefano Senardi, grande amico e storico produttore di Pino Daniele, a guidare gli spettatori nel ricordo dell’artista attraverso una serie di interviste esclusive. Interverranno nel documentario artisti come Tullio De Piscopo, James Senese, Enzo Avitabile, Enzo Gragnaniello.

E ancora: Tony Esposito, Gigi De Rienzo, Tony Cercola, Gianni Guarracino, Paolo Raffone, Roberto Giangrande, Fausta Venere, Mauro Di Domenico, Jenny Sorrento, Teresa De Sio, Pietra Montecorvino, Ernesto Vitolo, Bruno Tibaldi, Claudio Poggi, Peppe Ponti, Lino Vairetti, Gino Castaldo, Carlo Massarini, Cristina Donadio, Viola Ardone, Miriam Candurro, Lello Esposito, Raffaele Cascone.

Non mancherà il contributo di giovani talenti come Andrea Radice con Fabrizio Falco, Gabriele Esposito, Chiara Ianniciello con Antonio D’Agata e Giulio Scianatico. Il documentario è stato girato a Napoli, in alcuni dei luoghi più belli della città: dalla storica casa discografica del grande Pino alle Catacombe partenopee passando per Mergellina e tanti altri suggestivi posti.

Pino Daniele – Nero a metà, diretto da Marco Spagnoli, scritto da Stefano Senardi e Marco Spagnoli, si serve della voce narrante e consulenza musicale di Senardi ed è prodotto da Daniele Basilio e Silvio Maselli per Fidelio e da Roberto Proia per Eagle Pictures. Gianluca Rocco Palma è il direttore della fotografia mentre il montaggio è affidato a Jacopo Reale.