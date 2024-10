Frana a Positano: si stacca un pezzo di collina e crolla sulla strada

Frana a Positano, dove in prossimità della frazione di Tordigliano si è staccata una porzione della collina che è rovinata sulla strada. Fortunatamente nessuno si trovava a passare di lì e non si registrano, dunque, persone ferite.

Frana a Positano: crolla un pezzo della collina

La strada risulta coperta dai massi che sono caduti dal fianco della collina. Diversi automobilisti hanno dovuto interrompere il proprio tragitto sulla SS 163: coloro che devono raggiungere gli altri comuni della Costiera Amalfitana devono perciò fare il giro dal lato opposto, con tutti i disagi del caso. Disagi anche tra Ravello e Tramonti dove è stata segnalata cospicua quantità di fango – circa 30 cm – sul manto stradale, strada attualmente impraticabile.

Ingenti i danni del maltempo

A Piano di Sorrento invece le vie si sono trasformate in fiumi in piena, provocando enormi disagi alla circolazione che si estendono a tutta la zona sorrentina. Qualche chilometro più distanti, a Torre del Greco, si è verificato il crollo di un palazzo nella zona del centro storico: anche qui nessun danno a persone, per fortuna, ma tre auto sono rimaste schiacciate dai massi. Il video è stato pubblicato in anteprima da Vesuviolive.it.