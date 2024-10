Tragedia in Campania, neonata morta nel letto dei genitori: aveva solo 6 giorni

Proseguono le indagini sul decesso della neonata morta a sei giorni dalla nascita presso l’ospedale Umberto I di Nocera. Anche i genitori sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio preterintenzionale ma si tratta, al momento, semplicemente di un atto dovuto per valutare ogni singola ipotesi. Nulla, allo stato attuale, infatti, lascia presagire agli inquirenti il coinvolgimento della madre e del padre della piccola nella tragedia.

Neonata morta a Nocera: cosa è successo

La bambina, nata sei giorni prima all’ospedale di Aversa, sarebbe giunta al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera lo scorso giovedì, in ambulanza, e presa immediatamente in carico da medici e anestesisti. In breve tempo, tuttavia, poco dopo il suo arrivo al nosocomio, sarebbe spirata tra le braccia di un infermiere.

Ad allertare i soccorsi, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe stato proprio il papà. Pare che la neonata si trovasse nel letto dei genitori quando, dopo l’ultima poppata, si sarebbe addormentata. Proprio l’uomo, all’alba, non avvertendo alcun movimento da parte della figlia avrebbe fin da subito compreso che qualcosa non andasse.

Di qui la chiamata al 118, l’intervento dell’ambulanza e la corsa in ospedale terminata poi con il tragico epilogo. Saranno le indagini a ricostruire la dinamica del decesso e l’autopsia a svelarne le cause, attualmente ancora sconosciute.

Intanto gli agenti di polizia del commissariato di Stato hanno sequestrato indumenti dei genitori, federe e lenzuola ai fini delle indagini. Sul corpo della piccola non sono stati individuati né segni di violenza né altro. L’iscrizione dei genitori nel registro degli indagati non è altro che un elemento in più da valutare al solo fine di non tralasciare alcuna ipotesi.

Al momento la pista più accreditata sembrerebbe essere quella della cosiddetta “morte in culla”, nota anche come sindrome della morte improvvisa del lattante, che consiste nel decesso improvviso e quasi inspiegabile di un bambino di età inferiore a un anno, apparentemente sano.