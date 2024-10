Tragedia in Campania, è morta una neonata: l’ultimo respiro tra le braccia dell’infermiere

Tragedia questa mattina all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove una bambina, una neonata nata una settimana fa, è morta tra le braccia di un infermiere.

Tragedia a Nocera, morta una bambina di una settimana

La piccola, venuta alla luce sei giorni fa ad Aversa, è giunta al pronto soccorso del nosocomio di Nocera alle prime ore dell’alba. Stando a quanto rende noto Il Mattino sarebbe arrivata in ospedale in ambulanza e presa in carico da sanitari, medici e anestetisti.

Purtroppo per la bimba non c’è stato nulla da fare: poco prima delle 7, subito dopo aver raggiunto l’ospedale, sarebbe spirata tra le braccia di un infermiere. Ancora non si conoscono le cause del decesso ma saranno le indagini a far chiarezza sulla dinamica della vicenda. Al dolore e alla disperazione dei genitori e dei familiari della piccola vittima si è aggiunto lo sconforto dei medici e degli infermieri che hanno cercato in ogni modo di salvarle la vita.

Un dramma senza fine che segue di poco quello avvenuto qualche settimana fa a Lioni, in provincia di Avellino, dove una bambina di soli 2 mesi è morta soffocata. Si trovava all’interno del suo appartamento, con la mamma e il compagno della donna, quando, probabilmente a causa di un rigurgito, avrebbe iniziato a far fatica a respirare.

La mamma e il compagno avrebbero allertato immediatamente i sanitari del 118 che, purtroppo, giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Per lei non c’era già più niente da fare.