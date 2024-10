McDonald’s, allarme Escherichia coli: un morto e 49 casi dopo aver mangiato un panino

Il McDonald’s finisce nuovamente sotto l’occhio del ciclone. Una persona è morta negli USA ed altre 49 si sono ammalate in 10 diversi stati dopo aver ingerito il panino Quarter Pounder, quello che in Italia è conosciuto come McRoyal Deluxe.

La maggior parte dei casi, come dichiarato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie nazionale, si sono verificati in Colorado e Nebraska. Alcuni prodotti, tra i quali le cipolle e i burger di manzo, sono stati sospesi dalla catena di produzione. In particolare, le rimozioni dal menù sono avvenute in Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Idahlo, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico e Oklahoma.

Tra le persone che sono state ricoverate in ospedale, stando a quanto riportato dalla Cnn, ci sarebbe anche un bambino con sindrome uremica emolitica, una complicazione particolarmente grave che può svilupparsi a partire proprio dall’infezione da Escherichia coli.

Secondo le informazioni emerse da un’analisi condotta dalla Food and Drug Administration statunitense, una possibile fonte di contaminazione sarebbe riconducibile alle cipolle tagliate a piccole fette che vengono utilizzate come condimento per i panini denominati Quarter Pounder, che nel nostro paese portano il nome di McRoyal Deluxe.

Tutti i soggetti coinvolti erano portatori di batteri del medesimo ceppo e hanno riferito di aver mangiato in un ristorante della grande M prima di sviluppare i sintomi.

L’allerta ha inevitabilmente avuto un effetto negativo sui titoli McDonald’s a Wall Street, arrivati a perdere fino al 9% del loro valore.

Cosa è l’Escherichia coli

L’Escherichia coli è un batterio comunemente presente nell’intestino umano e degli animali. La maggior parte dei ceppi è innocua e svolge un ruolo fondamentale nella nostra digestione. Alcuni ceppi possono però causare infezioni gravi, come gastroenteriti, infezioni urinarie e, in rari casi, insufficienza renale.

L’infezione avviene principalmente attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati e i sintomi includono diarrea, crampi addominali e, in alcuni casi, febbre.