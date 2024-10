Visite gratis in Piazza del Plebiscito a Napoli, 2 giorni con i migliori specialisti: quando

Sabato 26 e domenica 27 ottobre in piazza del Plebiscito a Napoli si terranno le Giornate Napoletane della Salute con visite e consulti gratis per i cittadini in presenza di svariati medici e specialisti.

Visite gratis in piazza Plebiscito a Napoli: quando e quali

Anche l’Azienda Ospedaliera dei Colli prenderà parte alle due giornate di prevenzione insieme alle aziende del Sistema Sanitario Regionale per erogare prestazioni sanitarie gratuite ai presenti. Fitto il calendario delle attività previste presso lo stand di Monaldi, Cotugno e CTO che, di intesa con la Regione Campania, porteranno in piazza le proprie eccellenze allo scopo di avvicinare ancora di più una delle strutture di eccellenza della sanità pubblica regionale alla cittadinanza.

Negli ambulatori allestiti per l’occasione sarà possibile effettuare visite cardiologiche (con elettrocardiogramma), pneumologiche (con saturimetri e spirometria), oculistiche specialistiche per la prevenzione di retinopatie diabetiche e glaucoma, laringoscopie per la prevenzione dei tumori del cavo orale, senologiche e gastroenterologiche.

La Medicina Interna del Monaldi offrirà consulti in Reumatologie, Epatologia, Endocrinologia e Diabetologia, mentre la Neurologia del CTO fornirà consulti su Cefalee e prevenzione dell’Alzheimer. Il team del Cotugno effettuerà, invece, consulti per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse.

Non mancherà il contributo informativo degli specialisti pronti a fornire consulti alla cittadinanza su svariati temi, dai vaccini alla donazione di organi e tessuti passando per la donazione di sangue, l’antibiotico-resistenza, le manovre di primo soccorso, il percorso rosa contro la violenza di genere e le malattie rare.

“Solidarietà e uguaglianza sono i principi alla base della nostra mission e, sabato e domenica prossima, l’Azienda Ospedaliera dei Colli assicurerà un importante contributo portando in piazza i suoi migliori specialisti con l’obiettivo di mettere, ancora una volta, il paziente al centro” – ha commentato Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.