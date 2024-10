Tragedia in Campania, il cancello di casa cade addosso alla bambina: è morta a 10 anni

Aveva solo 10 anni la piccola Francesca, la bambina morta dopo essere stata schiacciata dal cancello della sua abitazione, situata a Fontanarosa, in provincia di Avellino. La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 26 ottobre, gettando nello sconforto l’intera comunità.

Fontanarosa, bambina morta a 10 anni: schiacciata dal cancello

Stando ad una prima ipotesi, resa nota da Il Mattino, pare che la bambina stesse giocando proprio davanti al cancello (a scorrimento, non automatico) quando la struttura in ferro sarebbe fuoriuscita dai binari cadendo su di lei.

Al momento non si sa se il cancello era chiuso o se proprio la piccola lo stava spostando per giocare. Sarebbero stati i familiari ad allertare immediatamente i soccorsi che, tuttavia, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le lesioni agli organi vitali riportate sarebbero risultate troppo gravi per tenerla in vita.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati anche i carabinieri della locale stazione che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e soprattutto stabilire come il cancello sia uscito fuori dai binari stroncando la vita della piccola Francesca.

Un dolore senza fine per i genitori, papà Gerardo e mamma Beatrice, entrambi molto conosciuti in paese, e per i due fratelli della giovane vittima. Un vero e proprio dramma che ha sconvolto l’intera comunità che non ha esitato a mostrare la propria vicinanza alla famiglia di Francesca.

Intanto, al Rione Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli, a perdere la vita è stata una bambina di 10 mesi, per cause ancora da accertare. Sarebbe stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava nella sua culla e a nulla sarebbe servito l’intervento dei sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarla in ogni modo possibile.