Malore improvviso, morta una bimba di 10 mesi nella sua culla: il dramma nel Napoletano

Ha sconvolto l’intera comunità la tragedia che si verificata ad Afragola, in provincia di Napoli, all’interno di un appartamento del Rione Salicelle dove una bambina di soli 10 mesi è morta, mentre si trovava nella sua culla.

Tragedia ad Afragola, morta una bambina di 10 mesi

La piccola, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe stata colpita da un malore improvviso che non le avrebbe lasciato scampo. Come raccontato dai genitori, la figlia fino alla sera precedente non aveva manifestato alcun problema fino a quando, in pochi minuti, si sarebbe presentata pallida con un respiro corto e affannoso, in preda ad un freddo sudore.

Di qui la telefonata immediata al 118 seguita, poco dopo, dall’arrivo dei sanitari sul posto che avrebbero cercato di rianimare in ogni modo la bambina, senza purtroppo riuscirci. Il tutto tra le lacrime e la disperazione di una coppia di genitori affranti, sotto gli occhi increduli del fratellino della bimba, un maschietto di soli 5 anni.

Il corpicino senza vita della piccola è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale civile San Giuliano di Giugliano, in attesa dell’esame autoptico che chiarirà le cause del decesso. Al momento pare che l’ipotesi prevalente sia quella della morte per cause naturali, legata probabilmente alla cosiddetta Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante, conosciuta anche come “morte in culla”, che consiste nel decesso improvviso e quasi inspiegabile di un bambino di età inferiore a un anno, apparentemente sano.

Soltanto una settimana fa, a Nocera, a perdere la vita in simili circostanze era stata una neonata di appena 6 giorni. Pare si trovasse nel letto dei genitori quando, dopo l’ultima poppata, si sarebbe addormentata. Proprio il papà, all’alba, non avvertendo alcun movimento da parte della figlia avrebbe fin da subito compreso che qualcosa non andasse. Nonostante la corsa verso l’ospedale Umberto I, la bimba non ce l’ha fatta.