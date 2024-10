Emozione al Santobono, arrivano Gigi D’Alessio e Elodie: giochi e abbracci ai bimbi malati

Una mattinata commovente e carica di significato è stata quella trascorsa da Gigi D’Alessio ed Elodie che, insieme, hanno deciso di far visita ai bambini dell’ospedale Santobono di Napoli, regalando loro giochi e sorrisi.

Commozione a Napoli: Gigi D’Alessio e Elodie al Santobono

Il cantautore partenopeo si è diretto verso il polo pediatrico partenopeo in compagnia della collega romana. I due hanno attraversato le corsie dell’ospedale facendo visita ad ogni piccolo paziente ricoverato, con un carico di giochi da distribuire.

Si sono fermati a parlare con i bambini, con le loro mamme ed i loro papà, scattando foto, scambiandosi baci e abbracci. Elodie, visibilmente commossa, si è intrattenuta a lungo con i bimbi, prendendoli in braccio e mostrando affetto alle mamme che stanno affrontando la loro dura battaglia.

“Ieri si è avverato un sogno per i nostri bambini e per le nostre mamme che hanno ricevuto una visita davvero speciale, così speciale da lasciare tutti a bocca aperta. All’improvviso, alle loro porte, hanno bussato Gigi D’Alessio ed Elodie carichi di regali e sorrisi che hanno lasciato i nostri piccoli, dolcissimi pazienti, a bocca aperta per la sorpresa” – si legge nella nota diffusa sui social dal Santobono Pausilipon Fondazione.

“Una domenica indimenticabile che resterà nei ricordi e nel cuore di tutti noi. Sono anni ormai che Gigi D’Alessio è vicino ai nostri bambini ed al nostro ospedale in ogni modo possibile ed averlo con noi, in compagnia della meravigliosa Elodie è stato un vero e proprio sogno per i nostri bambini”.

“Difficile spiegare a chi non vive l’ospedale, il valore di questi momenti. Spiegare le interminabili giornate interrotte solo dalle terapie, i lunghi ricoveri che durano settimane, spesso mesi, e che sono sempre colmi di paure e di preoccupazioni. Avere la possibilità di alleggerire questo tempo grazie alla visita addirittura di un loro idolo è un regalo incommensurabile“.

“Anche perché i nostri bambini non possono nemmeno sognare di andare a un loro concerto purtroppo. Ecco perché questa visita ha un valore così grande. E la sensibilità di Gigi ed Elodie sta proprio nell’aver capito il senso più profondo dell’essere artisti e cioè occuparsi anche di chi vive un momento di difficoltà ed essere loro vicino. Grazie di cuore per questo regalo incredibile, vedere il loro sorriso restituisce il senso di ogni cosa”.

“Grazie Gigi per essere un riferimento costante per noi, sei davvero un essere umano speciale. E grazie Elodie per la delicatezza il rispetto e la dolcezza nella relazione con i nostri bimbi”.