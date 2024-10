Ferrovie dello Stato assume a Napoli: requisiti, contratto e come candidarsi

Lavoro – Il gruppo Ferrovie dello Stato assume nuove figure a Napoli da inserire presso Italferr S.p.A per il progetto della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.

Lavoro, Ferrovie dello Stato assume a Napoli: requisiti

Per la sede partenopea, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Assistenti Lavori Opere Tecnologiche che lavoreranno per Italferr, la prima società di ingegneria in Italia, con oltre 40 anni di esperienza e più di 2.500 professionisti.

I candidati selezionati lavoreranno all’interno della struttura di Pm Tecnologie Napoli nella Direzione Operativa e a supporto del team e del responsabile diretto svolgeranno le seguenti mansioni:

Verifica di tutti gli adempimenti di legge in materia di controllo dei materiali applicabili all’appalto;

Predisposizione della documentazione formale inclusa la gestione dei materiali tecnologici (TE e segnalamento);

Gestione dei rapporti con il gestore dell’infrastruttura in fase di definizione di verbali, rallentamenti e interruzioni all’esercizio ferroviario;

Verifica dell’esecuzione dei lavori in fase realizzativa, in accordo con la normativa e con gli obblighi contrattuali e nel rispetto dei tempi contrattuali;

Verifica dell’avanzamento fisico delle opere/impianti di competenza;

Gestire le varianti e le riserve contrattuali;

Verifica del rispetto degli obblighi dell’impresa affidataria e del subappaltatore;

Predisposizione Stato Avanzamento Lavori (SAL).

Di seguito i requisiti richiesti per la candidatura e il superamento della selezione:

Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Telecomunicazioni o Meccatronica;

Pregressa esperienza di almeno 3 anni maturata nell’ambito della Direzione Lavori per la realizzazione di progetti di opere tecnologiche, preferibilmente nell’ambito del segnalamento ferroviario;

Conoscenza dei processi di costruzione di linee ferroviarie e tecnologie dei materiali.

Costituiscono titoli preferenziali l’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE) ai sensi del D.Lgs 81/08 e l’abilitazione all’esercizio della professione. Si richiede, inoltre, conoscenza del pacchetto Office, Autodesk Autocad, MS Project, lingua inglese almeno a livello medio (B2 del quadro di riferimento europeo), disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

L’azienda offre assunzione con CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, possibilità di smart working, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e altri vantaggi. Gli interessati potranno candidarsi accedendo direttamente alla sezione Lavora con Noi del sito di Ferrovie dello Stato. C’è tempo fino all’11 novembre 2024.