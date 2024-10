Lutto per Fabio Quagliarella: è morto il papà Vittorio

E' morto Vittorio Quagliarella, papà di Fabio, ex attaccante di Napoli e non solo. Lutto a Castellamare di Stabia

Castellamare di Stabia questa mattina si è svegliata con un tremendo lutto. È morto Vittorio Quagliarella, papà di Fabio, l’ex attaccante del Calcio Napoli e non solo. Vittorio è stato il primo fan di suo figlio, accompagnandolo in tutte le avventure calcistiche fin da quando era bambino. La notizia inizialmente era stata smentita, per poi essere tristemente confermata nella mattinata odierna.

Il cordoglio per Vittorio Quagliarella, papà di Fabio

Tanti i messaggi di stima e di affetto per Vittorio Quagliarella, partendo dalla Virtus Junior Stabia: “La Virtus Junior Stabia si stringe al dolore della famiglia Quagliarella per la perdita del caro Vittorio. Un uomo dal cuore d’oro, sempre generoso e disponibile, e un grande amico della nostra società. La sua assenza lascia un vuoto immenso, ma il suo ricordo vivrà sempre con noi. Alla famiglia Quagliarella giungano le più sentite condoglianze da parte di tutti noi”.

Anche la Sampdoria si è voluta stringere al dolore della sua bandiera: “L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vittorio Quagliarella, papà della nostra leggenda Fabio. Alla famiglia Quagliarella vanno le più sentite condoglianze da parte del club blucerchiato”.

Fabio Quagliarella ha sempre parlato bene di suoi padre ai media. Proprio Vittorio fu una delle persone chiave nella famosa vicenda che tormentò l’esperienza al Napoli di Fabio: “Mio padre ha fatto duemila lavori, è sempre un passo avanti: mi ha salvato dallo stalker. Grazie a lui ora posso vivere una nuova vita”. Il calciatore non ha ancora pubblicato nulla in merito sui propri canali ufficiali. Nei prossimi giorni ci saranno i funerali nella sua Castellamare di Stabia, dove ci si aspetta il pienone, per dare un ultimo saluto ad un volto storico della città.