Santo ucciso a 19 anni, il papà dell’assassino: “Chiedo tanto perdono. Non doveva capitare”

A chiedere perdono alla famiglia Romano, per l’omicidio di Santo, avvenuto a San Sebastiano al Vesuvio nella notte tra venerdì e sabato, è stato il padre del 17enne di Barra fermato per l’assassinio. Il ragazzo, al giudice della Procura per i minori, avrebbe confessato di aver aperto il fuoco contro il 19enne.

Omicidio Santo a San Sebastiano: il padre del 17enne

“Mi dispiace molto per questa famiglia perché non doveva capitare proprio questa cosa. Chiedo tanto scusa, tanto perdono per quello che è successo“ – queste le parole del giovane reo confesso intervistato, telefonicamente, dall’inviato del TG1.

Ha poi dichiarato di non aver avuto modo di parlare con suo figlio a seguito della tragedia. Quanto alla madre, invece, si sarebbe chiusa nel suo dolore, e ha preferito non parlare. Il 17enne era tornato a maggio nell’abitazione di famiglia, dopo l’arresto con custodia nel carcere minorile di Nisida per spaccio e resistenza al pubblico ufficiale.

“Ha ammesso di aver sparato però per essersi difeso a seguito di un aggressione da parte di un gruppo di ragazzi. Ha delle problematiche di carattere psichiatrico-psicologico accertate dal Tribunale per i minorenni” – ha spiegato Luca Raviele, legale del 17enne.

Intanto gli inquirenti stanno spostando le indagini nella sua cerchia di amici per individuare i complici di questa brutale follia. Stando a quanto ricostruito tutto sarebbe partito da una lite tra ragazzi: pare che un amico di Santo abbia accidentalmente pestato la scarpa dell’indagato e il 19enne sarebbe intervenuto per difenderlo.

Nonostante la sua volontà di fare da paciere, tuttavia, sarebbe stato freddato con un colpo di pistola al petto, davanti agli occhi increduli dei suoi più cari amici e della sua fidanzata. Accompagnato d’urgenza all’ospedale del Mare, per Santo non ci sarebbe stato più nulla da fare.