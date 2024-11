Sono andati a Milano in treno ed erano sereni: cosa sappiamo sulla scomparsa degli sposi

Avevano lasciato i figli dai nonni a Frattamaggiore per poi recarsi in treno a Milano gli sposi di Cesa, Pietro Montanino e Maria Zaccaria, scomparsi per cinque giorni lo scorso 29 ottobre e ritornati a casa nella mattinata di domenica. Una vicenda che presenta ancora diversi punti oscuri, oggetto di indagine da parte dei carabinieri.

Sposi scomparsi a Frattamaggiore: sono andati a Milano

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, il 29 ottobre, giorno della scomparsa, la coppia avrebbe preso un treno a Frattamaggiore per raggiungere la stazione centrale di Napoli. Da lì, poi, si sarebbero imbarcati su un treno ad alta velocità con destinazione Milano, dove sono arrivati alle ore 22:10. Spostamenti confermati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Diversamente da quanto ipotizzato inizialmente, pare che Pietro e Maria non scappassero da qualcuno o qualcosa. Nella nota del procuratore della Repubblica di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, resa nota da Il Mattino, infatti si sottolinea che “i coniugi, durante l’attesa del treno, assumevano un atteggiamento sereno”.

I filmati recuperati, dunque, non lascerebbero trapelare alcun problema, piuttosto sembrerebbero propendere per la pista dell’allontanamento volontario, del resto confermata dai ragazzi stessi. Nemmeno gli accertamenti dei carabinieri avrebbero rivelato (almeno per il momento) motivazioni specifiche, legate a qualche tipo di problema, che si celerebbero dietro la fuga.

“Abbiamo fatto un viaggio, ora siamo stanchi“ – queste le prime parole dei coniugi ai carabinieri dopo aver fatto ritorno, insieme ai bambini, nella loro abitazione di Cesa. Secondo la loro versione si sarebbero allontanati per un breve viaggio di nozze ma, attualmente, non si esclude nessuna possibilità.

Nessuna altra dichiarazione utile alla ricostruzione dei fatti è stata rilasciata dagli sposi. Soltanto Maria pare che in un account social privato abbia voluto specificare che non aveva subito nessuna violenza fisica da parte del marito.

“Mio fratello e mia cognata non avevano alcun problema e non erano tristi. Sono persone piene di vita che hanno sempre scherzato. Leggo giornali scrivere che ci hanno avvisato che hanno avuto un imprevisto: questa cosa è falsa. Nessuna chiamata, nessun imprevisto. Era assolutamente normale il fatto che andassi a scuola calcio per prendere mio nipote. Evitiamo di far circolare fake news, grazie” – ha scritto in un post la sorella di Pietro.