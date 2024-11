Sciabolata Artica, arriva la corrente gelida da Russia e Scandinavia: sembrerà quasi inverno

Le proiezioni meteo sembrano ormai confermate: dalla prossima settimana è previsto l’arrivo di una vera e propria Sciabolata Artica in Italia che darà il via ad il primo vero freddo di stagione anche a Napoli e in Campania.

Meteo, Sciabolata Artica in arrivo: freddo anche a Napoli

Stando alle previsioni de Il Meteo, a metà mese il nostro paese sarà avvolto da una vera e propria sciabolata artica, direttamente dal Nord Europa, che regalerà un primo assaggio invernale su tutto il paese. Si attende, infatti, il sopraggiungere di una serie di impulsi alimentati da correnti d’aria di origine artica provenienti dal Polo Nord.

Un quadro climatico del tutto diverso da quello delle scorse settimane, di stampo tipicamente primaverile, che provocherà un drastico calo delle temperature, causando anche le prime nevicate a bassissima quota in alcuni punti del paese.

Ma quando ci sarà questa svolta? I primi segnali di questa fase invernale potrebbero essere riscontrati già tra il prossimo weekend e la giornata di lunedì 11 novembre quando le correnti artiche dalla Scandinavia e la Russia si muoveranno verso il Mediterraneo.

L’arrivo del freddo potrebbe spianare la strada ad un profondo ciclone, alimentato da correnti instabili, che colpirebbe i nostri mari provocando precipitazioni anche intense con rischio nubifragi e allagamenti. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.

“Potrebbe cambiare tutto da domenica in poi: l’allungamento dell’alta pressione verso le Isole Britanniche potrebbe spingere sul fianco orientale la discesa di un nocciolo artico continentale, prima verso i Balcani e poi verso il nostro Paese. Se la previsione venisse confermata, la prossima settimana sarebbe quasi invernale con temperature 6-7 gradi sotto la media del periodo. Nello scenario più estremo non si può escludere qualche fiocco di neve a quote collinari” – ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de Il Meteo.