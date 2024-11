“Io non sapevo nulla. Ecco dove siamo stati”: parla la sposa scomparsa. Cosa è successo

Pietro Montanino e Maria Zaccaria, gli sposi scomparsi da Frattamaggiore e ritornati a casa la scorsa domenica, sono intervenuti nel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha Visto, spiegando la loro versione dei fatti e svelando dove sono stati nei 4 giorni di buio totale per le loro famiglie.

Parlano Pietro e Maria, gli sposi scomparsi da Frattamaggiore

A parlare per prima è Maria che rivela: “Io non sapevo assolutamente niente perché avevamo appuntamento per andare a vedere una casa. Mio marito mi ha chiesto di andare a fare una passeggiata a piedi per parlare un po’. Mi ha proposto di andare a Napoli per fare una passeggiata, rimandando l’appuntamento per la casa”.

“Io gli ho detto di avvisare anche la mamma, lui mi aveva detto di averlo fatto già perché mi vedeva un poco triste. Passeggiando abbiamo preso un po’ d’aria, ci faceva bene anche proprio per noi. Siamo arrivati alla stazione di Frattamaggiore abbiamo preso il treno e siamo andati a Napoli. Lì mi ha proposto di stare 2/3 giorni fuori. Io gli ho risposto che dovevamo avvisare a casa, non potevamo andare via all’improvviso”.

“Lui mi ha detto di aver già avvisato tutti, di aver dato anche le chiavi di casa alla mamma nel caso servisse qualcosa per i bimbi. Ad un certo punto mi ha convinto. Se aveva avvisato e i bimbi stavano dalla mamma sapevo che erano in un posto sicuro”.

“Siamo stati a Milano poi a Bologna e Venezia. A Venezia siamo andati a fare colazione la mattina e ho sentito dalla tv che si parlava di due scomparsi. Non pensavo di essere io ma all’improvviso ho visto la nostra foto. Dico a Pietro cosa avesse combinato. Lui mi dice che non pensava succedesse tutto questo. Abbiamo anche litigato perché non si doveva permettere di fare una cosa del genere. Da lì abbiamo litigato molto, il primo pensiero è stato di correre subito a casa dai miei bimbi”.

Un racconto confermato da suo marito Pietro: “Noi abbiamo fatto un matrimonio organizzato in pochissimo tempo e dopo non siamo partiti per il viaggio di nozze come tutte le coppie fanno. Lei per questa cosa era triste, nei suoi occhi non c’era più la felicità“.

“Siamo tornati dopo il matrimonio alla nostra vita normale come se non fosse successo nulla. Allora senza organizzare nulla siamo usciti e ho pensato di portarla a Milano che lei non conosceva. Voglio chiedere scusa a tutti ma volevo solo far vivere un momento di gioia a mia moglie. E’ stato un matrimonio con tante sofferenze familiari”.

Una versione che, tuttavia, non convince gli spettatori e nemmeno la conduttrice Federica Sciarelli che fa presente ai ragazzi che per una banale fuga d’amore avrebbero potuto almeno rispondere al telefono ai genitori in apprensione. Tra l’altro Maria avrebbe lasciato sia cellulare che portafoglio a casa e non avrebbero portato con loro nemmeno una piccola valigia o borsa.