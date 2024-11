ULTIM’ORA. Tragedia nel Napoletano, operaio precipita dal terzo piano: è morto a 43 anni

Tragedia ad Afragola, in provincia di Napoli, dove un operaio è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di uno stabile in costruzione.

Precipita dal terzo piano: operaio morto ad Afragola

La vittima, come rende noto l’Ansa, è un uomo di 43 anni. Il dramma si è consumato poche ore fa in via Roma, ad Afragola, tra i civici 39 e 41. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto nel vuoto mentre svolgeva il suo lavoro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica della vicenda, chiarendo le cause del decesso e accertando eventuali responsabilità. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo dopo essersi schiantato al suolo.

Soltanto pochi giorni fa, a Portici, a perdere la vita sul posto di lavoro era stato un operaio di 53 anni, dopo essere caduto da un’impalcatura mentre prendeva parte alla ristrutturazione di un negozio. Nonostante una grave emorragia cerebrale, inizialmente era stato dichiarato fuori pericolo. La situazione poi è degenerata fino a decretarne il decesso dopo una settimana di agonia all’ospedale del Mare dove era stato trasferito d’urgenza subito dopo la caduta.

Anche in questo caso sono state avviate le indagini di rito, condotte dai carabinieri di Torre del Greco. In simili circostanze bisogna innanzitutto accertare se siano stati assolti tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.