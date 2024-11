Arriva il primo vero freddo con la Bolla Artica, sembrerà pieno inverno: da quando

Dopo un inizio di novembre particolarmente soleggiato, stando alle previsioni meteo, la metà del mese potrebbe favorire l’arrivo di un clima tipicamente invernale con l’avanzata di un vortice di freddo proveniente dalle zone artiche.

Meteo, arriva il vero freddo invernale: quando

Le giornate “primaverili” delle scorse settimane sembrano ormai soltanto un ricordo lontano. Già in questi giorni le temperature sono diventate via via più rigide ma la vera e propria svolta gelida è prevista nelle settimane successive.

Il Meteo parla di una vera e propria bolla fredda di origine artica che, nei prossimi giorni, prenderà il sopravvento del nostro paese, provocando una vera e propria svolta in termini climatici. Le previsioni per la seconda parte del mese di novembre sembrano presagire quasi l’arrivo di un inverno anticipato.

Il vortice gelido, a partire dal 18/20 novembre, dovrebbe dirigersi verso l’Europa centrale per poi puntare sull’Italia. Proprio in quelle date, dunque, ci si attende un crollo verticale delle temperature con valori termici ben sotto le medie climatiche. Si tratterà, infatti, del primo vero freddo di stampo invernale.

Allo stesso tempo, le correnti fredde potrebbero generare la formazione di un ciclone sui nostri mari scatenando precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio, e violente raffiche di vento. Una parentesi non solo gelida ma anche temporalesca per alcune zone del paese.

Un quadro che causerà anche l’arrivo delle prime nevicate, a quote anche molto basse, al Centro-Nord, soprattutto sulle Alpi e gli Appennini. Vista la distanza temporale, tuttavia, bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti in merito. In ogni caso, se la proiezione dovesse essere confermata, in tutta Italia, prima del previsto, piomberà il freddo.