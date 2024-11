Enzo Avitabile in ospedale, l’artista partenopeo si è operato: cosa è successo

Enzo Avitabile si è mostrato, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, direttamente dal suo letto di ospedale, comunicando ai suoi fan di essersi sottoposto ad un delicato intervento, per fortuna riuscito perfettamente.

Enzo Avitabile in ospedale: si è sottoposto a un intervento

Il celebre cantautore partenopeo è stato operato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna e, stando a quanto comunicato da lui stesso, si sarebbe sottoposto ad un trapianto di cornea, un tipo di intervento che consiste nel sostituire la cornea malata del paziente con quella sana di un donatore, migliorando la funzione visiva alterata.

“Ciao a tutti, qui è Enzo Avitabile, non ho alcun concerto da comunicarvi ma solo condividere con voi questa gioia. Mi trovo al Policlinico Sant’Orsola di Bologna dove mi sono sottoposto a un intervento di trapianto di cornea, andato grazie a Dio a buon fine“ – ha annunciato l’artista.

“Ringrazio il professor Fontana e il suo staff per la dedizione e per l’affetto che mi hanno donato. Ringrazio la mia famiglia, l’altra mia famiglia che è quella del mio management e ringrazio tutti voi per il supporto, tutti i miei fan, tutti i miei amici artisti napoletani e non. Vi ringrazio perché mi siete stati tutti molto vicino. Presto ci vediamo perché tornerò operativo, con Enzo Avitabile tutti i progetti speciali di musica. Che dirvi? Grazie di esistere, vi voglio bene”.