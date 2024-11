Nazionali, Lukaku contro Di Lorenzo: tutti gli impegni degli azzurri

È tempo di andare in giro per il globo per tanti calciatori del NapoliNapoli, impegnati con le rispettive nazionali tra UEFA Nations League, Coppa d’Africa, qualificazioni ai Mondiali e agli Europei Under 21.

Torna a giocare con il Belgio Romelu Lukaku, convocato per la prima volta da quando è approdato in azzurro. Affronterà l’Italia di Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori.

Rientra con la Slovacchia anche Stanislav Lobotka, dopo l’infortunio patito proprio con la maglia della propria selezione nazionale contro l’Azerbaigian. Una chiamata, quella dell’ex allenatore dei partenopei Ciccio Calzona, che non è piaciuta alla dirigenza del Napoli, che avrebbe preferito tenere al riposo il calciatore dopo il periodo lontano dai campi per evitare ricadute.

I calciatori del Napoli convocati con le Nazionali: Lukaku contro Di Lorenzo

Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Raspadori: Belgio-Italia (14 novembre); Italia-Francia (17 novembre) – Uefa Nations League

Lobotka: Svezia-Slovacchia (16 novembre); Slovacchia-Estonia (19 novembre) – Uefa Nations League

Lukaku: Belgio-Italia (14 novembre); Israele-Belgio (17 novembre) – Uefa Nations League

Rrahmani: Romania-Kosovo (15 novembre); Kosovo-Lituania (18 novembre) – Uefa Nations League

Kvaratskhelia: Georgia-Ucraina (16 novembre); Repubblica Ceca-Georgia (19 novembre) – Uefa Nations League

Gilmour, McTominay: Scozia-Croazia (15 novembre); Polonia-Scozia (18 novembre) – Uefa Nations League

Anguissa: Namibia-Camerun (13 novembre); Camerun-Zimbabwe (19 novembre) – Coppa d’Africa

Rafa Marin: Spagna-Inghilterra (15 novembre); Spagna-Danimarca (19 novembre) – Qualificazioni Europeo Under 21

Olivera: Uruguay-Colombia (16 novembre); Brasile-Uruguay (20 novembre) – Qualificazioni Mondiali