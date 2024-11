Biasin attacca: “Conte fa polemica perché ha paura della forza dell’Inter”

Inter-Napoli continua a far discutere. Questa volta la voce è quella del giornalista sportivo Fabrizio Biasin. Tifoso dei nerazzurri, ha voluto dire la sua sulla polemica fatta scoppiare da Conte e il Calcio Napoli nel post partita. Sotto accusa le parole del tecnico azzurro, definite dal giornalista di Libero, come “di paura” per la potenza dell’Inter.

Biasin attacca la polemica di Conte dopo il turbolento Inter-Napoli

“Tutto assurdo da una parte, ma tipico dall’altra perché non è la prima volta che succede. Si creano polemiche sul nulla che diventano un caso nazionale per giorni e giorni. Se avesse fatto il discorso oggi, avrebbe potuto avere un senso, senza citare nessuno e senza fare accuse pesanti. Sarebbe stato un discorso perfetto. Ma subito dopo Inter-Napoli, tutti sappiamo che questo discorso viene fatto per creare un certo tipo di tensione attorno alla squadra che lui ritiene la più forte e che non ha più voluto allenatore. Conte lo conosciamo molto bene, è un provocatore, difende in ogni modo le sue squadre”.