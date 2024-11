Un taxi devastato in piena notte, la corsa non pagata, la paura di vedere uno di loro armato di pistola. Nel racconto del lavoratore che ha denunciato il danno subito si percepisce tutta la frustrazione di chi stava facendo le ore piccole per guadagnarsi da vivere e invece ha dovuto fare la conta dei danni per colpa di alcuni giovanissimi balordi.

Napoli, baby gang devasta un taxi e scappa senza pagare: “Uno era armato di pistola”

Otto ragazzini hanno danneggiato in maniera seria gli interni di un taxi sul quale erano saliti a piazza del Plebiscito, Napoli, chiedendo di essere trasportati fino a San Giovanni a Teduccio. Sono scappati senza pagare, ma probabilmente quello è stato il problema minore di una notte di follia.

Questa la denuncia fatta dal tassista a Francesco Emilio Borrelli:

“Sig. Borrelli, sono un tassista vittima della follia dei ragazzini. L’altra notte avevo caricato sul mio taxi dei ragazzi a piazza del Plebiscito per andare a San Giovanni a Teduccio. Erano in 8 e mi hanno devastato tutti gli interni e poi sono scappati senza nemmeno pagarmi la corsa. Ho allertato il 112 che è intervenuto senza riuscire ad acciuffarli. Tra quei balordi ce n’era anche uno armato di pistola”.