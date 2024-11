Pizze gratis per tutti a Napoli, apre la nuova pizzeria CiàMammà di Porzio: quando e dove

Napoli – Apre oggi, 18 novembre, la nuova pizzeria di famiglia lanciata da Errico Porzio che prende il nome di CiàMammà: in occasione dell’inaugurazione saranno distribuite pizze gratis a tutti.

CiàMammà, apre la pizzeria di Porzio: pizze gratis per tutti

“Finalmente apre CiàMammà, lunedì 18 novembre a partire dalle 18:30, vi aspettiamo. Tutto gratis ma stavolta paga mammà“ – ha annunciato il maestro pizzaiolo in un post diffuso sui suoi canali social per comunicare l’avvio della nuova attività gestita dalla sua famiglia.

“CiàMammà è la prima pizzeria di famiglia, siamo vicinissimi allo stadio Diego Armando Maradona, in via Pietro Iacopo De Gennaro n.21. Abbiamo 50 posti a sedere, la pizza a ruota di carro, il reparto gluten-free, la cucina tipica di mammà e i fritti artigianali” – ha detto Porzio presentando il nuovo progetto.

Come accade di solito durante gli eventi inaugurali di Porzio, tutti i partecipanti potranno degustare gratuitamente alcune prelibatezze del locale. L’appuntamento è alle ore 18:30 del 18 novembre in via Pietro Iacopo De Gennaro, a pochi passi dallo stadio Diego Armando Maradona.

Il pizzaiolo ha anche raccontato in che modo è nata l’idea di dare vita ad una nuova realtà ristorativa: “Forse ho fatto una pazzia, una delle tante, ma eccomi qui con la mia famiglia, fratelli, figli, nipoti e soprattutto lei, mammà. Volevo condividere con voi tutta l’emozione che si prova nell’aver realizzato il desiderio di una mamma, quello di aver riunito in un unico locale un’intera famiglia”.

“Nella mia vita ho sacrificato tanto e lo faccio ancora ma alla lunga i sacrifici ti ripagano. La gioia di mia mamma è incontenibile e di questo ne sono orgoglioso. Apriamo CiàMammà dove la cucina ti ricorderà i sapori di casa, la pizza la vera tradizione napoletana e l’ospitalità sarà più un piacere che un dovere. Insomma a Fuorigrotta anche i clienti si sentiranno in famiglia. Evviva la potenza dei sogni e delle pazzie che permettono di realizzare tutto o quasi. Non c’è altro da aggiungere, ora tocca a voi. Vi aspettiamo”.