Addio a Cassandra: Antonia Capasso muore a 25 anni. Emozionò l’Italia con la sua voce

Si è spenta a soli 25 anni Antonia Capasso, la ragazza di Frattamaggiore, comune dell’area metropolitana di Napoli, che nel 2020 emozionò il web con la sua voce. Le immagini della sua performance, mentre si sottoponeva al secondo ciclo di chemioterapia presso l’ospedale Cardarelli, rappresentarono un celestiale grido di speranza che ancora oggi dà coraggio e forza a tantissime persone che lottano per la vita.

Frattamaggiore, morta a soli 25 anni Antonia Capasso: Cassandra nel 2020 emozionò il web con la sua voce

Nel 2020 Cassandra, così era conosciuta da tutti, fu costretta a sostenere via Skype il provino per ‘Amici’ dopo aver ricevuto la diagnosi di linfoma linfoblastico, per cui ha dovuto affrontare un trapianto e diverse terapie. Le sue condizioni si erano recentemente aggravate. I funerali si svolgeranno oggi 19 novembre 2024 nella sua Frattamaggiore.

Recentemente, Alessandra in un video pubblicato su Tik Tok, aveva raccontato le sofferenze patite dai malati oncologici, in un commovente sfogo: “Chi di noi ha affrontato questo problema una o più volte, sa che anche se siamo grati ogni attimo di essere vivi, nulla è più come prima! Un mal di gola con linfonodi, tonsille ingrossati può causare stati ansiosi fortissimi, una febbre altrettanto”.

Che la terra ti sia lieve, Cassandra.