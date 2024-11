Infortunio McTominay non preoccupa e il calciatore con tutta probabilità ci sarà in vista della sfida tra Napoli e Roma

Sono ore di apprensione in casa Calcio Napoli. Il centrocampista Scott McTominay è infatti uscito ieri anzitempo nel corso della sfida tra la Polonia e la sua Scozia, valida per la UEFA Nations League.

Napoli in ansia per McTominay in vista della Roma: le ultime sull’infortunio in Polonia-Scozia

Al 76′ il numero 4 ha chiesto il cambio dopo aver accusato un problema alla caviglia, venendo sostituito da Ryan Gauld. L’infortunio non è avvenuto in seguito ad un contrasto di gioco, bensì dopo un movimento innaturale fatto correndo all’indietro verso l’area di rigore.

Le immagini lasciano pensare ad una distorsione, ed hanno messo in allarme lo staff medico azzurro. Il calciatore oggi farà rientro in città e si sottoporrà agli esami strumentali del caso.

Gli uomini di Antonio Conte affronteranno domenica 24 novembre 2024 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta la Roma del nuovo tecnico Claudio Ranieri, richiamato per la terza volta sulla panchina giallorossa in seguito all’esonero di Ivan Juric, che a sua volta era subentrato a Daniele De Rossi.

Un match di fondamentale importanza per la capolista, che spera di non dover fare a meno del talentuoso scozzese ex Manchester United.