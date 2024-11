Il piccolo Ethan è stato ritrovato. La sua scomparsa era stata denunciata dalla madre Claudia Ciampa, nativa di Piano di Sorrento, comune dell’area metropolitana di Napoli, lo scorso 30 agosto.

Ritrovato Ethan, il neonato rapito dal padre e portato negli USA: era sparito il 30 agosto

Il neonato a soli 7 mesi era stato portato via dal padre, ex partner statunitense della donna, che con l’inganno l’aveva rapito e trascinato negli Stati Uniti d’America. È stata la polizia californiana a ritrovarlo: gli agenti hanno individuato la posizione dell’uomo, Eric Oward Nichols, riuscendo a trarre in salvo il bambino, che sarà riaffidato immediatamente alla madre.

A comunicare la lieta notizia è stato l’avvocato Gian Ettore Gassani, legale della madre, che aveva lanciato un disperato appello anche al ministro Antonio Tajani. La donna aveva anche inviato una lettera a Papa Francesco: “Questa vicenda ha tenuto con il fiato sospeso un’intera nazione. Tuttavia, ho sempre coltivato la certezza che prima o poi ci sarebbe stato un lieto fine in questa storia che ha portato nuovamente all’attenzione un fenomeno terribile che riguarda padri e madri. Il peso specifico delle nostre autorità politiche e diplomatiche è stato ancora una volta decisivo.

Ringrazio anche io, come la signora Ciampa, il ministro Antonio Tajani e il ministero degli Esteri, degli Interni e della Giustizia, oltre alle autorità diplomatiche negli Stati Uniti, per essere riusciti in un’impresa che sembrava disperata. Le sottrazioni internazionali di minori sono in vertiginoso aumento” ha detto ancora l’avvocato Gassani”.