Dramma in Campania, si sente male dopo aver bevuto: è in rianimazione. Cosa è successo

Sarebbe giunto in gravi condizioni presso l’ospedale Umberto I un avvocato di Nocera Inferiore, di 43 anni, che sarebbe stato colto da un malore subito dopo aver bevuto da un bicchiere quella che pensava fosse acqua ma che in realtà si sarebbe rivelata una sostanza tossica.

Malore dopo aver bevuto: avvocato di Nocera in rianimazione

I fatti si sarebbero verificati nel pomeriggio di lunedì quando il professionista avrebbe ingerito del liquido contenuto all’interno di un bicchiere pensando si trattasse di acqua naturale. Stando a quanto emerso dopo aver bevuto la sostanza, scambiandola erroneamente per acqua, si sarebbe sentito subito male rendendo necessario il trasferimento presso il più vicino ospedale.

Soccorso dai sanitari del 118 sarebbe stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e ricoverato nel reparto di rianimazione. I medici, che stanno costantemente monitorando le condizioni del paziente, avrebbero collegato il malore ad una sostanza tossica ingerita, quella che l’avvocato avrebbe bevuto pensando fosse acqua.

Al momento sono in corso gli accertamenti sulla natura del liquido tossico e velenoso assunto dal 43enne. Secondo le prime ipotesi, probabilmente nel bicchiere non c’era acqua ma qualche tipo di acido. Al momento il paziente resta sotto osservazione mentre si cerca di far chiarezza sulla vicenda, ricostruendo la dinamica dell’accaduto.