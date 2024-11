Stadio Maradona, già 300 mila presenze: in arrivo il quarto sold out, la cifra incassata

L’effetto Conte ha sortito l’incremento auspicato da Aurelio De Laurentiis quest’estate. L’arrivo del tecnico salentino sulla panchina del Calcio Napoli ha portato una ventata di positività e ottimismo tra i supporters azzurri dopo la nefasta stagione scorsa, che hanno risposto alla grande in termini di presenze allo stadio Diego Armando Maradona.

SSC Napoli, stadio Diego Armando Maradona, già 300 mila presenze: in arrivo il quarto sold out, la cifra incassata

Domenica prossima, contro la Roma di Claudio Ranieri, si sfioreranno i 300 mila posti occupati complessivamente dalla prima giornata di campionato, Coppa Italia esclusa. A rafforzare la statistica, chiaramente, c’è l’aspetto economico: sommando l’incasso derivante dai 21 mila abbonamenti sottoscritti a quello relativo ai biglietti venduti nelle sette gare interne, Aurelio De Laurentiis ha già visto transitare sul conto societario una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Niente male per soli tre mesi di stagione già disputati. Il quarto sold out di fila in programma tra pochi giorni, permetterà al numero di spettatori già collezionati di raggiungere le 299.176 unità. Nelle precedenti uscite, l’andamento era stato pressoché identico: con il Bologna furnono 44.700 i presenti, con il Parma 50.200, con il Monza 49.800, con il Como 52.500, con il Lecce 51.103 e con l’Atalanta 50.873. La media è incredibile: 49.862 spettatori a partita, mentre quella dei paganti è di 28.862, ai quali vanno aggiunti i 21.000 abbonati.

Numeri da capogiro, che il Napoli sta onorando con un impensabile primato in classifica. Avanti così.