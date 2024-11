Il portale Eduscopio ha pubblicato la classifica dei migliori licei classici e scientifici di Napoli e provincia dell’anno scolastico 2024/2025. Dominio assoluto del Convitto Vittorio Emanuele II, che si piazza al primo posto in entrambe le graduatorie.

Le classifiche dei migliori licei di Napoli e provincia: domina il Convitto

Balzo in avanti in particolare per quanto riguarda la classifica dei migliori licei scientifici di Napoli, dove solo un anno fa occupava il terzo posto alle spalle del Giuseppe Mercalli (quest’anno secondo) e del Gian Battista Vico, sceso in graduatoria dal secondo al quarto posto per l’inserimento dell’Arturo Labriola.

Per quanto riguarda i licei classici di Napoli, situazione abbastanza stazionaria a distanza di 365 giorni, con le piazze d’onore che continuano ad essere occupate dal vomerese Jacopo Sannazaro, e dall’Umberto I di Chiaia.

La classifica dei licei classici di Napoli e provincia

CONVITTO VITTORIO EMANUELE II Napoli

PITAGORA Pozzuoli

JACOPO SANNAZARO Napoli

UMBERTO I Napoli

PIERO CALAMANDREI Napoli

VITTORIO EMANUELE II – GARIBALDI Napoli

PITAGORA – CROCE Torre Annunziata

GIAN BATTISTA VICO Napoli

VITTORIO IMBRIANI Pomigliano d’Arco

ADOLFO PANSINI Napoli

QUINTO ORAZIO FLACCO

GAETANO DE BOTTI Torre del Greco

ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI Acerra

FRANCESCO DURANTE Frattamaggiore

ANTONIO GENOVESI Napoli

FILIPPO BRUNELLESCHI Afragola

RENATO CARTESIO Giugliano in Campania

FRANCESCO SBORDONE Napoli

SCUORE VELOTTI Casoria

ARMANDO DIAZ Ottaviano

CARLO LEVI Marano di Napoli

GENTILESCHI Napoli

EVANGELISTA TORRICELLI Somma Vesuviana

MAHATMA GANDHI Casoria

PONTANO Napoli

SALESIANO SACRO CUORE Napoli

ISTITUTO SANTA LUCIA Napoli

SACRO CUORE Napoli

LUIGI STEFANINI Casalnuovo di Napoli

La classifica dei licei scientifici di Napoli e provincia

CONVITTO VITTORIO EMANUELE II Napoli

GIUSEPPE MERCALLI Napoli

ALFRED NOBEL Torre del Greco

ARTURO LABRIOLA Napoli

GIAN BATTISTA VICO Napoli

IS STRIANO – TERZIGNO Ottaviano

VITTORIO IMBRIANI Pomigliano d’Arco

EVANGELISTA TORRICELLI Somma Vesuviana

ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI Acerra

CARLO URBANI San Giorgio a Cremano

ERNESTO PASCAL Pompei

ELIO VITTORINI Napoli

LUCIO ANNEO SENECA Bacoli

VIRGILIO Pozzuoli

EMILIO SEGRE’ Marano di Napoli

TITO LUCREZIO CARO Napoli

PIERO CALAMANDREI Napoli

CARLO MIRANDA Frattamaggiore

ELSA MORANTE Napoli

ELEONORA PIMENTEL FONSECA Napoli

LEON BATTISTA ALBERTI Napoli

FILIPPO SILVESTRI Portici

AGOSTINO MARIA DE CARLO Giugliano in Campania

CUOCO – CAMPANELLA Napoli

GIANCARLO SIANI Casalnuovo di Napoli

PITAGORA Pozzuoli

IMMANUEL KANT Melito di Napoli

FILIPPO BRUNELLESCHI Afragola

RITA LEVI MONTALCINI Quarto

CRISTOFORO COLOMBO Marigliano

ETTORE MAJORANA Pozzuoli

RENATO CACCIOPPOLI Napoli

PITAGORA – CROCE Torre Annunziata

FRANCESCO SBORDONE Napoli

GALILEO GALILEI Napoli

PASQUALE VILLARI Napoli

LAURA BASSI Sant’Antimo

MAHATMA GANDHI Casoria

GIUSEPPE MAZZINI Napoli

NICCOLO’ BRAUCCI Caivano

SALVATORE CANTONE Pomigliano d’Arco

IS CARAVAGGIO San Gennaro Vesuviano

RENATO CARTESIO Giugliano in Campania

GIORDANO BRUNO Arzano

SALVATORE DI GIACOMO San Sebastiano al Vesuvio

ADRIANO TILGHER Ercolano

SALESIANO SACRO CUORE Napoli

ROSARIO LIVATINO Napoli

LUCA PACIOLI Sant’Anastasia

PONTANO Napoli

MARGHERITA DI SAVOIA Napoli

FRANCESCO SAVERIO NITTI Napoli

MARIA AUSILIATRICE Frattamaggiore

SACRO CUORE Napoli

FRATELLI MARISTI Giugliano in Campania

GIOVANNI FALCONE Pozzuoli

MARIA CRISTINA BRANDO Casoria

SANTO STEFANO Melito di Napoli

SANTA LUCIA Napoli

SAN CUONO Acerra

LUIGI STEFANINI Casalnuovo di Napoli

IS BERNINI – DE SANCTIS Napoli

MONTESSORI Somma Vesuviana

DANTE ALIGHIERI Quarto

SAN PAOLO Pozzuoli

INTERNATIONAL SCHOOL OF LAGO PATRIA Giugliano in Campania