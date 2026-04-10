Tre fratelli litigano per un caricabatterie, paura nel Napoletano: coltelli e oggetti distrutti

I carabinieri sono intervenuti a Casoria, in provincia di Napoli, a seguito di una violenta lite esplosa tra tre fratelli che avrebbero litigato per l’utilizzo di un caricabatterie.

Violenza a Casoria: rissa tra fratelli per un caricabatterie

Secondo la ricostruzione dei militari uno di loro avrebbe chiesto in prestito alla madre il caricabatterie, così da poter mettere in carica il proprio cellulare. La donna avrebbe successivamente chiesto al figlio il dispositivo ma lui, immaginando che sarebbe stato consegnato all’altro fratello con cui era in contrasto, avrebbe reagito in maniera violenta.

Di qui la violenza scatenata contro la madre, insultata e strattonata fino a casa, dove poi si sarebbe consumata la rissa con gli altri familiari. All’interno dell’appartamento di via Martiri d’Otranto, il ragazzo avrebbe distrutto il microonde, la macchinetta per il caffè e alcuni soprammobili.

Gli altri due figli si sarebbero precipitati nell’abitazione per difendere la mamma, finendo per litigare brutalmente l’altro fratello. I tre si sarebbero scontrati utilizzando dei coltelli per scopi intimidatori e lanciando alcuni oggetti.

Solo l’intervento dei militari avrebbe riportato la pace, evitando il peggio. I tre fratelli sono stati arrestati e condannati ai domiciliari. Per fortuna nessuno di loro, né la madre, presenta importanti ferite o lesioni.