ALLERTA METEO a Napoli e in Campania, altre 24 ore di temporali e venti forti: da quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo Gialla per temporali valida a partire dalle 21 di oggi, giovedì 21 novembre, per le successive 24 ore, dunque fino alle 21 di domani, venerdì 22 novembre, su tutto il territorio regionale.

Allerta meteo in Campania del 21 e 22 novembre 2024

Da questa sera e per tutta la giornata di domani si prevedono temporali anche intensi a scala locale oltre alla presenza di venti forti dai quadranti occidentali, con possibili raffiche. Ancora una volta anche il mare potrebbe rivelarsi agitato o molto agitato con il rischio di eventuali mareggiate.

Sull’intero territorio si prevede un rischio idrogeologico con possibili:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tratti tombati, restringimenti, etc);

– Frane e caduta massi in più punti del territorio.

“Si raccomanda agli enti competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di predisporre tutte le misure atte a contrastare e mitigare i fenomeni avversi previsti. Si segnala la necessità di predisporre il monitoraggio del verde pubblico e della corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Intanto, stando alle previsioni meteo, dopo l’ondata di freddo causata dalla cosiddetta Tempesta Artica, è previsto il ritorno dell’alta pressione che, a partire dall’inizio della prossima settimana, farà ritornare il sole provocando un notevole aumento delle temperature. Una breve parentesi mite che, secondo le proiezioni climatiche, preparerà il terreno per una nuova fase gelida e temporalesca tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.