Putin annuncia la guerra mondiale: “Missili da USA e Gran Bretagna, conflitto globale”

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato l’inizio della terza guerra mondiale. In un discorso alla nazione pronunciato in diretta televisiva, il primo ministro ha dichiarato che “con gli attacchi missilistici occidentali in Russia, il conflitto in Ucraina ha assunto un carattere globale”.

“Siamo sempre stati pronti, e lo siamo ancora, a risolvere tutti i problemi con mezzi pacifici, ma siamo anche pronti ad affrontare qualsiasi sviluppo – ha affermato nel discorso trasmesso dalla televisione russa – Se qualcuno ancora dubita di questo, è inutile. Ci sarà sempre una risposta”.

“Ci consideriamo autorizzati a usare le nostre armi contro le strutture militari di quei Paesi che permettono l’impiego delle loro armi contro le nostre strutture”, ha affermato il leader russo, Vladimir Putin. “E in caso di una escalation di azioni aggressive, risponderemo in modo deciso e simmetrico”.

La Gran Bretagna è ora “direttamente coinvolta” nella guerra in Ucraina dopo che i suoi missili Storm Shadow sono stati utilizzati per colpire obiettivi all’interno della Russia. Lo ha detto a Sky News l’ambasciatore russo a Londra, Andrei Kelin, che ha sottolineato come il lancio di questi armamenti “non può avvenire senza il personale” britannico e della Nato.