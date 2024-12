Va all’università ma un albero gli crolla addosso: Carmine lotta tra vita e morte a 25 anni

Lotta tra la vita e la morte Carmine Fiorillo, il ragazzo di 25 anni di Eboli rimasto ferito a seguito del crollo dell’albero che si è verificato al campus di Fisciano dell’Università di Salerno.

Crollo albero a Fisciano: si prega per Carmine Fiorillo

Il giovane sarebbe stato travolto dal grande albero caduto improvvisamente, riportando gravi lesioni. Trasferito d’urgenza presso il più vicino ospedale, attualmente è ricoverato nella rianimazione dell’ospedale Ruggi dove è stato già sottoposto ad un intervento neurochirurgico.

Un’operazione che si sarebbe resa necessaria per contenere l’ematoma alla testa causato dall’urto con il pesante tronco. Stando a quanto rende noto Il Corriere, inoltre, il giovane oltre all’importante trauma cranico, riporterebbe anche lesioni all’encefalo, frattura al torace e danni alla colonna vertebrale.

Carmine ha superato la notte mostrando un quadro clinico tutto sommato stabile, né in miglioramento né in peggioramento, ma per i medici la situazione resta altamente critica. Intanto, nelle scorse ore, sui social si sono moltiplicati gli appelli sulle donazioni di sangue a favore del giovane.

Lo schianto dell’albero sul suolo ha provocato anche altri due feriti: Carmine Pacifico, 25enne di Petina, e Antonio La Regina, 20enne di Altavilla Salentina. Entrambi avrebbero riportato traumi e contusioni meno rilevanti. Nessuno dei due, per fortuna, è in pericolo di vita.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire ad eventuali responsabilità in merito. Sul luogo sono già stati effettuati vari controlli e verifiche proprio per capire quali sono state le cause legate al cedimento che ha messo a rischio la vita di tre giovani ragazzi.