Oggi, alle ore 15:30, l’ospedale Cardarelli ha comunicato il decesso del pedone investito lo scorso 21 novembre in via Adriano. L’incidente si era verificato alle ore 9:00. L’uomo, 77 anni, era stato travolto in prossimità di un attraversamento pedonale nei pressi dell’intersezione con via Catone.

Napoli, ennesima vittima della strada: morto pedone di 77 anni investito da una Fiat Punto

Sul posto era prontamente intervenuto il reparto specialistico di Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che aveva identificato il conducente del veicolo coinvolto, una Fiat Punto, sottoponendolo agli accertamenti urgenti, risultati negativi. Il veicolo era stato posto sotto sequestro, mentre la vittima era stata trasportata in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Del decesso del 77enne è stato informato il magistrato di turno. La salma è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Con questo tragico episodio, il bilancio delle vittime stradali a Napoli nel 2024 sale a 25. Tra queste, si contano 13 pedoni, 9 conducenti di motocicli, 2 ciclisti e 1 passeggero di autovettura.

Il Comando della Polizia Locale di Napoli, attraverso le sue unità operative e il reparto specialistico di Infortunistica Stradale, prosegue nell’impegno per garantire il rispetto del Codice della Strada e incrementare la sicurezza stradale, intensificando i controlli e le attività di prevenzione in tutto il territorio cittadino.