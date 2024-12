Muletti usati garantiti: guida all’acquisto sicuro e cosa verificare prima dell’acquisto

Negli ultimi anni i muletti usati sono diventati molto gettonati per le aziende che hanno intenzione di ottimizzare lo stoccaggio delle merci senza però sostenere spese importanti per l’acquisto di nuovi strumenti. La movimentazione delle merci è un’attività cruciale per tantissimi settori e trovare carrelli elevatori usati affidabili può essere una svolta per molte aziende.

Come acquistare un muletto usato

Come anticipato, comprare muletti ricondizionati può essere un’ottima decisione per tantissime attività, tuttavia, è fondamentale prestare attenzione a tutta una serie di aspetti al fine di non incorrere in spiacevoli sorprese. In fase di scelta, è consigliabile essere prudenti e rivolgersi esclusivamente a rivenditori specializzati in questo ambito.

Ecco cosa controllare prima di procedere con l’acquisto di un muletto usato.

Check dei documenti

Per acquistare un muletto usato in sicurezza, è fondamentale svolgere un check completo.

Il primo passo è controllare tutti i documenti essenziali. Tra questi, non devono mancare la marcatura CE del carrello, la targhetta identificativa con la capacità di carico, il certificato CE, il manuale dell’operatore e tutte le avvertenze in lingua corretta. È altrettanto importante effettuare un’ispezione del contatore: un carrello non dovrebbe aver superato le mille ore di lavoro per ogni anno di vita.

Per evitare rischi legati a contatori alterati, è utile richiedere sempre un certificato di manutenzione recente che attesti le condizioni effettive del mezzo. Infine, è essenziale informarsi sulle condizioni di garanzia, per conoscere la durata della copertura e quali parti sono incluse, oltre alle eventuali franchigie.

Controlli meccanici

Prima di comprare un muletto usato, è essenziale sottoporlo a una serie di controlli approfonditi per garantire sicurezza e affidabilità, specialmente se si tratta di modelli con motore a combustione interna.

Oltre a verificare gli aspetti di base come lo stato degli pneumatici, della batteria, delle forche e del montante, è fondamentale eseguire la “prova di perdita” per rilevare eventuali perdite di fluidi, che possono essere indicatori di problemi più seri, come malfunzionamenti della trasmissione. Le perdite, anche minime, potrebbero infatti compromettere il funzionamento del mezzo e rappresentare costi aggiuntivi per l’acquirente.

Per togliersi ogni dubbio potrebbe essere un’ottima idea chiedere di provare il mezzo prima di acquistarlo. Ad ogni modo, affidarsi a rivenditori professionali aumenta la garanzia che tali verifiche siano già state eseguite dalla casa madre.

A cosa prestare attenzione?

Alcuni segnali indicano chiaramente che l’acquisto di un muletto usato non è consigliabile, soprattutto quando si tratta di veicoli sottoposti a un’usura prolungata. Ad esempio l’assenza o la dubbia autenticità della marcatura CE rappresenta un serio rischio, così come la mancanza di attrezzature di sicurezza o di un manuale d’uso nella lingua appropriata.

Danni strutturali visibili, ad esempio su radiatore, montanti, bracci delle forche, tettuccio o cabina, possono compromettere l’affidabilità e sicurezza del carrello elevatore, mentre abbondante ruggine sul telaio o nel refrigerante del motore indica possibile corrosione interna. Problemi come bassa pressione dell’olio o un elevato numero di ore di funzionamento (oltre 1.000 all’anno) riflettono, invece, un’elevata usura meccanica. Anche la presenza di perdite di liquidi sotto il mezzo o di residui di fuliggine nel tubo di scarico, così come un rumore eccessivo quando il mezzo è a carico pieno o vuoto, possono segnalare malfunzionamenti gravi.

L’usura irregolare degli pneumatici, ghiere o valvole deteriorati e freni non performanti sono altri elementi che devono dissuadere dall’acquisto per evitare riparazioni costose e potenziali rischi alla sicurezza.

Perché acquistare muletti usati conviene?

Non tutti sanno che acquistare un muletto usato è vantaggioso non solo sotto l’aspetto economico ma anche dal punto di vista ambientale. Infatti, è certamente vero che acquistare un muletto usato ha un costo decisamente più basso rispetto a un modello nuovo, ma è altrettanto vero che aiuta anche a ridurre l’impatto ambientale. Come? basti pensare che acquistando un mezzo di seconda mano non sarà necessario produrne di nuovi.

Tra l’altro, ritornando all’aspetto economico, l’acquisto di un muletto usato permette anche alle aziende di piccole dimensioni di inserire nei loro magazzini modelli elettrici, generalmente caratterizzati da costi più alti rispetto a quelli tradizionali alimentati con combustibili fossili, e ridurre di conseguenza il proprio impatto.