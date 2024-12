Saldi invernali 2025 a Napoli e in Campania, dureranno 60 giorni: la data d’inizio

Dopo il Black Friday e il Cyber Monday, le due giornate di sconti di origine americana, arriva la nuova campagna di saldi invernali che consentirà ai cittadini di concludere veri e propri affari: quest’anno la data da cerchiare per Napoli e la Campania è quella del 4 gennaio 2025.

Saldi invernali 2025 a Napoli e in Campania: la data

I saldi invernali, anche con l’arrivo del 2025, rappresenteranno un’occasione molto importante sia per i commercianti che per i clienti. I primi, infatti, possono incrementare le vendite e liberare i depositi in vista della collezione primaverile mentre i secondi si portano a casa i più svariati articoli a prezzi vantaggiosi.

Quest’anno la giornata di avvio dei saldi sarà unica per tutta Italia: è stata scelta la data del 4 gennaio 2025 per tutte le Regioni, diversamente dagli anni precedenti quando ognuna seguiva uno specifico calendario. I saldi invernali dureranno per almeno 60 giorni, quindi fino al 4 marzo 2025.

“La data unica è importante soprattutto per offrire una comunicazione uniforme, chiara e corretta ai consumatori, oltre ad evitare disparità territoriali, che guarda con fiducia all’avvio dei saldi” – ha dichiarato Sabato Pecoraro, presidente della FeNAILP.

“In un momento così delicato per il comparto, i saldi invernali possono rappresentare una boccata d’ossigeno per le vendite di fine stagione, seppur in un momento straordinariamente difficile come quello attuale, dove inflazione e caro vita riducono drasticamente la propensione ai consumi delle famiglie”.

“Le vendite dei prodotti di moda, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile casa e articoli sportivi hanno registrato un calo medio del 2,7% nel 2023, mentre l’ultima rilevazione dei mesi di luglio e agosto 2024 ha segnato rispettivamente un calo dell’8,1% e dell’8,5% rispetto agli stessi mesi del 2023, senza contare che il settore ha perso circa 70 mila punti vendita in tutta Italia negli ultimi 10 anni e l’andamento delle vendite nei negozi fisici risente inevitabilmente delle difficoltà della filiera”.