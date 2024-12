Travolta in pieno a 15 anni mentre cammina, lo schianto nel Napoletano: è grave

Una ragazza di 15 anni è stata investita da una minicar, guidata da una coetanea, nella serata di ieri a Giugliano, in provincia di Napoli, nei pressi di piazza Gramsci.

Giugliano, ragazza di 15 anni investita: è grave

La giovane sarebbe stata travolta in pieno mentre passeggiava da una vettura con alla guida una 15enne. La conducente, subito dopo lo schianto, si sarebbe data alla fuga ma a seguito dell’intervento dei militari della sezione radiomobile il veicolo è stato identificato. La ragazza è stata rintracciata nella notte ed al momento denunciata.

La 15enne investita è stata soccorsa e trasportata presso il vicino ospedale San Giuliano, dove poco dopo sono giunti anche i carabinieri. In seguito è stata trasferita all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: attualmente è ricoverata presso il nosocomio partenopeo in gravi condizioni.

Stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, la vittima presenta lesioni multiple e la prognosi non è stata ancora sciolta. Intanto proseguono le indagini sulla dinamica dell’incidente per ricostruire con esattezza l’accaduto. Si tratta dell’ennesimo grave incidente avvenuto nel Napoletano: soltanto la scorsa settimana a perdere la vita all’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo giorni di agonia, era stato un uomo di 77 anni. Il pedone era stato investito lo scorso 21 novembre in via Adriano in prossimità di un attraversamento pedonale nei pressi dell’interesezione con via Catone.