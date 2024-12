Nel Napoletano si prega per Giuseppe: a 18 anni lotta tra la vita e la morte per un incidente

Nel Napoletano si prega per Giuseppe Caiazza, il ragazzo di 18 anni rimasto gravemente ferito nel corso di un incidente, avvenuto ad Arzano, ed attualmente ricoverato in gravi condizioni al secondo Policlinico di Napoli.

Incidente ad Arzano: grave un ragazzo di 18 anni

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, che si trovava a bordo della sua moto, si sarebbe schiantato frontalmente contro un’automobile mentre percorreva via Atellana. Pare che la vettura fosse appena uscita dal parcheggio di uno dei centri commerciali situati in zona quando si sarebbe scontrata con il motociclo condotto dal 18enne, proveniente da Casandrino.

Giuseppe sarebbe stato sbalzato letteralmente in aria, insieme alla sua moto, per poi finire contro il parabrezza di un’altra vettura. Sarebbe poi caduto rovinosamente sull’asfalto. Immediati i soccorsi per il giovane che fin da subito avrebbe manifestato un quadro clinico molto grave.

Trasferito presso il secondo Policlinico di Napoli, il 18enne sta lottando tra la vita e la morte, con una prognosi che non è stata ancora sciolta dai medici. L’impatto avrebbe provocato profonde lesioni e gravi traumi agli organi interni. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della polizia municipale di Arzano che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Intanto la comunità di Arzano e l’intera popolazione partenopea prega per Giuseppe, giovane studente al quinto anno di liceo. La moto, l’auto e i cellulare di entrambi i conducenti sono stati posti sotto sequestro. L’uomo alla guida della vettura coinvolta è risultato negativo sia ai test per l’alcol che a quelli per l’assunzione di droga.