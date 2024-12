Molto più che farmacisti: da oltre 30 anni il gruppo Ciamillo migliora il volto di Barra

Un grande evento aziendale che celebra non soltanto i risultati conseguiti e i collaboratori che li rendono possibili, ma soprattutto l’impatto sul territorio di una realtà che esiste ormai da tre decenni. È quello andato in scena sabato 7 dicembre a Villa Cilento a Posillipo, dove il gruppo Ciamillo – insieme a CarraHealth e l’associazione no profit F.A.S.T. Farmacisti Attivi Sul Territorio Un Futuro Migliore Per Tutti – ha festeggiato il Natale.

Una serata di gioia e di serenità con lo scopo di rafforzare ancora di più i legami che rendono questa realtà un punto di riferimento nel settore Pharma. Le persone ed i valori condivisi sono infatti la vera forza motrice del cambiamento e della volontà di guardare al futuro con entusiasmo.

Il gruppo Ciamillo: da tre decenni nel cuore di Barra

Il gruppo Ciamillo è attivo sul territorio da oltre 30 anni con diverse farmacie nel quartiere Barra, tra cui spicca la Farmacia Centrale Ciamillo, il nucleo originario attorno si sono aggiunte le altre farmacie del gruppo. Con il passare del tempo è diventato un riferimento per i cittadini, un punto di assistenza per venire incontro a ogni bisogno ed un presidio di legalità in una zona della periferia di Napoli che per certi versi è molto complessa e complicata. Un luogo dove il farmacista non si trova più dietro al bancone, ma interagisce con i pazienti a tu per tu, eliminando distanze e soggezioni.

Per raggiungere in modo più efficace gli scopi sociali è stata creata l’associazione no profit F.A.S.T., il cui presupposto è l’intuizione che per apportare un cambiamento radicale nella società bisogna partire dai bambini. L’associazione si reca, così, all’interno delle scuole ad insegnare ai giovani alunni i principi di salute e legalità, coinvolgendoli in corsi e attività. Importante anche l’intervento di alcuni testimoni che raccontano storie di vita vissuta, in particolare di come abbiano allontanato le prospettive criminali preferendo la strada della legalità.

CarraHealt, infine, è l’azienda di prodotti a marchio fondata dal dottor Andrea Minieri in collaborazione con il gruppo Ciamillo. Produce integratori e, nel giro di 3 anni, è passata da 2 etichette a 28 etichette puntando sempre alla massima qualità e al massimo rapporto qualità-prezzo.