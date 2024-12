Dopo i temporali arriva l’anticiclone africano, sole e temperature fino a 20 gradi: quando

Dopo giornate di freddo e temporali, stando alle previsioni meteo, dall’inizio della prossima settimana è prevista la rimonta di un vasto anticiclone di origine africana che darà il via ad un cambiamento radicale sul fronte climatico, riportando sole e temperature gradevoli anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania, dopo i temporali arriva l’anticiclone

Secondo le stime de Il Meteo la circolazione atmosferica andrà incontro ad un vero e proprio capovolgimento che influenzerà pesantemente il contesto climatico già a partire da lunedì 16 dicembre. Proprio a partire dalla prossima settimana, un vasto anticiclone alimentato da aria molto mite in quota avvolgerà l’Italia, causando un deciso aumento delle temperature.

Al Sud, e in particolare sulle isole maggiori, si potranno toccare addirittura i 20 gradi. A Napoli, e in diverse zone della Campania, il sole tornerà nuovamente protagonista, mettendo fine alle giornate grigie e piovose che hanno caratterizzato questa prima decade di dicembre.

Questo scenario, caratterizzato da temperature superiori alla media, durerà almeno fino a metà settimana per poi lasciare spazio ad un possibile nuovo cambio di circolazione che potrebbe favorire ancora una volta il ritorno dei temporali. Le prime proiezioni aggiornate sottolineano la presenza di una poderosa irruzione fredda che, in discesa dal Polo Nord, dovrebbe tornare a colpire il nostro paese verosimilmente nei giorni a ridosso del Natale. Un vortice gelido in grado di riportare piogge e nevicate fino a bassissima dovrebbe, dunque, caratterizzare le imminenti festività. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.

Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo, di livello giallo, valido dalle ore 9 di sabato 14 dicembre fino alle 9 di domenica 15 dicembre. Si prevedono, dunque, ulteriori temporali intensi che si abbatteranno anche su Napoli e sul Vesuviano.