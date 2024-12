Laurea e dono speciale dalla Federico II al Re di Spagna: un cammeo di Aucella, ‘Made in Torre del Greco’

Il momento della consegna del dono a Felipe VI di Spagna, alla presenza del presidente Mattarella

Un cammeo per celebrare la consegna della Laurea Honoris Causa al Re di Spagna Felipe VI da parte della Federico II: autore dell’opera d’arte, eccellenza dell’artigianato torrese, l’azienda Aucella Gioielli.

Un cammeo di Torre del Greco per la laurea del Re di Spagna

Si è tenuta giovedì 12 dicembre presso il Teatro San Carlo di Napoli la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca, dell’Università Federico II, Honoris Causa in scienze sociali e statistiche a S.M. Re di Spagna Felipe VI, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un momento della cerimonia di consegna

Prima dell’evento, il prof. Matteo Lorito, rettore dello storico ateneo che quest’anno festeggia gli 800 anni dalla fondazione, ha donato due opere al Re di Spagna Felipe VI e al Presidente Mattarella, realizzate da Aucella, storica azienda di Torre del Greco.

Una città che da più di 200 anni è nota come la capitale mondiale della lavorazione del corallo e del cammeo: le opere realizzate da Aucella sintetizzano proprio questa eccellenza.

Ad Aucella l’incarico di realizzare l’opera d’arte

L’azienda Aucella, leader nella lavorazione di corallo, cammeo e gioielli, ha accettato con entusiasmo la richiesta del Magnifico Rettore di progettare e realizzare pezzi unici, seguendo precise indicazioni sui contenuti, ma aggiungendo il proprio stile artistico, utilizzando la tipica lavorazione a cammeo su conchiglia naturale.

La creazione di Aucella per il re di Spagna

Le opere riproducono lo stemma dell’Università: “Essendo di grandi dimensioni, la prima sfida è stata quella di trovare conchiglie adatte per riuscire nell’intento e soprattutto abbastanza piatte”, spiega Vincenzo Aucella, quarta generazione della famiglia Aucella, che ha seguito insieme al fratello Manuel passo dopo passo la nascita di queste opere uniche.

“Abbiamo unito lavorazione tradizionale e stampa 3D”

“Si è passati, poi al disegno e all’incisione, il tutto rigorosamente in maniera manuale come da antica tradizione, con l’utilizzo di soli bulini”. Aucella prosegue: “Un lavoro durato diverse settimane, che ha visto l’utilizzo anche di nuove tecnologie quali la stampa 3D, per progettare e realizzare attorno alle 2 opere basi adatte a sorreggerle e valorizzarne i dettagli”.

L’opera ancora in lavorazione

“Le basi sono state, successivamente, dipinte a mano. Nulla è stato lasciato al caso, e così anche la cornice è stata creata in maniera artigianale seguendo uno stile e i colori che richiamano quelli ufficiali dell’Università”.



“Inoltre, per ringraziare il Magnifico Rettore per aver coinvolto la nostra azienda, abbiamo realizzato un’opera che riproduce fedelmente il Palazzo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II”, ha aggiunto.

Un dettaglio dell’opera donata all’Università

Aucella: “Il nostro cammeo omaggia tutto il ‘Made in Torre del Greco’

Vincenzo Aucella, presente alla cerimonia, ha avuto l’onore di spiegare ai reali spagnoli e al Presidente Mattarella le peculiarità di questa antica arte, per valorizzare al massimo le opere, dando anche qualche nozione storica sulla nascita di questa tradizione proprio all’ombra del Vesuvio.



“Abbiamo colto questa opportunità non solo per la nostra azienda ma proprio per la valorizzazione del ‘Made in Torre del Greco’, di tutti gli artigiani che da oltre 200 anni tramandano una tradizione artistica che rende riconoscibile ed unica la nostra città nel mondo”, ha poi concluso.