Turris, la squadra non si allena per protesta: “Stipendi pagati solo parzialmente”

Gruppo squadra in protesta, la Turris questa mattina non ha svolto l’allenamento odierno

Continuano le difficoltà in casa Turris. Il gruppo squadra infatti in mattinata ha deciso di non svolgere l’allenamento odierno in segno di protesta. La questione è legata ai pagamenti dello scorso 16 dicembre che a detta del gruppo squadra sarebbero stati solamente “parziali”. Protesta che fa seguito alla voce data settimana scorsa, sempre dai calciatori, quando non fu mantenuta la “promessa” dell’arrivo dei compensi nella giornata prestabilita con la società. Assente naturalmente in mattinata sul campo l’oramai ex mister Mirko Conte che nella giornata di ieri è stato esonerato. Presente invece il secondo Forzati che si siederà venerdì sera in panchina nella sfida contro il Monopoli.

La Turris nel caos , squadra contro società e parte la protesta

Questa mattina la squadra è scesa in campo per un breve riscaldamento senza svolgere la seduta d’allenamento e dunque tutta la parta tecnico-tattica. Le motivazioni sarebbero legate al fatto che alle scadenze del 16 dicembre, i pagamenti ai calciatori sarebbero stati solamente parziali e sarebbero state sacrificate le indennità ai calciatori che costituirebbero (anche dopo l’abbattimento del monte ingaggi fatto quest’estate) una parte molto corposa della busta paga di ogni calciatore. A livello di sanzioni, questo non esporrebbe la Turris a nessuna multa o penalizzazione perché ci sarebbe tempo per pagare tali indennità fino al prossimo 30 giugno. Ma la situazione avrebbe creato più di qualche problema ai tesserati e alle proprie famiglie. La squadra è ufficialmente in protesta.

Un chiaro segnale di un gruppo che è arrivato al limite fisico ma soprattutto mentale, che non ha nemmeno ben digerito l’esonero di Mirko Conte, voluto dal dirigente Ettore Capriola. Sarà importante adesso capire le prossime mosse dei calciatori e dello staff tecnico, ma almeno per oggi, l’allenamento non sarà svolto da nessuno.