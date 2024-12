Fabrizio Caiazza, agente Allianz: “Lo spirito natalizio sia da guida ogni giorno: tutelate chi volete bene”

Il dott. Fabrizio Caiazza e lo staff dell’Agenzia Principale Allianz La Ginestra

Tempo di bilanci, auguri e progetti per il dott. Fabrizio Caiazza, agente principale Allianz S.p.A.: tante le novità in vista per il 2025.

Gli auguri di Natale del dott. Fabrizio Caiazza: “Siate uniti oggi e nei giorni a venire”

L’Agenzia Principale “La Ginestra” di via Nazionale 542 a Torre del Greco è ormai da anni un punto di riferimento sul territorio nel settore assicurativo per aziende, privati e professionisti: il dott. Caiazza è riuscito a creare con professionalità e dedizione una rete di clienti – molti dei quali divenuti amici – i quali si affidano costantemente ai suoi preziosi consigli nel mondo della previdenza e della tutela a tuttotondo, dal campo personale a quello professionale ed aziendale.

Un senso di vicinanza e supporto nelle difficoltà che Fabrizio Caiazza infonde sia sul piano lavorativo che su quello personale, a maggior ragione in questi giorni che precedono il Natale e che sono, da tradizione, forieri di auguri, speranze e bilanci:

“Sono felice di avere la possibilità di arrivare – grazie a Vesuviolive.it – a tutti i miei clienti, ai quali voglio rivolgere un saluto ed un augurio personale: per un Natale che faccia nascere in ciascuno di noi il desiderio forte di avvicinarsi“, le parole del dott. Caiazza.

Prosegue poi: “Spero che nasca anche il desiderio di dissipare rancori, di ritornare a valorizzare la famiglia nel sui significato più ampio e anche nella sua accezione più moderna, riscoprendone l’essenza, coltivando l’armonia di ritrovarsi insieme: uniti in questo giorno di festa e, soprattutto, impegnandosi ad essere uniti anche nei giorni a venire”.

Le novità del 2025: obbligo di polizza contro eventi catastrofali

Il Natale alle porte anticipa di qualche giorno l’inizio di un 2025 che per il mondo assicurativo sarà ricco di novità da attenzionare: il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” ha stabilito, infatti, che entro il 31 marzo 2025 le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali.

Fabrizio Caiazza in agenzia

“Si tratta di un obbligo già esistente in altri paesi europei, volto a fronteggiare i crescenti problemi causati, direttamente o indirettamente, da fenomeni meteorologici sempre più estremi e frequenti – quindi alluvioni, esondazioni, inondazioni – ma anche frane e terremoti”, spiega Fabrizio Caiazza.

“Il dato di fatto è che la spesa pubblica non è in grado di fronteggiare gli effetti economici negativi di questi fenomeni che sono veramente gravi – spiega – quindi lo Stato ha deciso di obbligare ad una polizza di copertura le imprese”.

“Le modalità attuative ed operative saranno dettagliate da un futuro Decreto ministeriale ma la strada intrapresa è chiara: le aziende dovranno avere una copertura assicurativa che tuteli i beni materiali, strumentali ed ovviamente gli immobili”.

“Proteggete il vostro investimento e la vostra capacità di guadagnare”

“Se ci riflettiamo non si tratta di assicurare delle mura o degli oggetti, ma la capacità di quell’azienda di generare un reddito“, spiega Caiazza. “Le imprese che non si adegueranno si vedranno limitate nelle loro possibilità di accedere a contributi, agevolazioni pubbliche di carattere finanziario e sovvenzioni: si tratta di linfa vitale per le realtà produttive. Per questo invito ad informarsi, a valutare attentamente con i professionisti i valori da assicurare e i massimali”.

“Non accolgo mai con particolare piacere tali “obblighi” dettati del legislatore ma sono per una presa di consapevolezza circa i rischi e le perdite patrimoniali che tali fenomeni possano causare. In tal senso, quindi, invito anche i privati a riflettere circa l’opportunità di proteggere dai rischi catastrofali – ormai reali da anni – i propri investimenti, la propria casa, i propri beni”.

Posizioni aperte in agenzia: “Orientiamo correttamente i giovani, tante opportunità per chi ha tenacia e motivazione”

Sarà un 2025 di crescita anche per l’Agenzia Allianz La Ginestra: “Abbiamo necessità di ingrandire la nostra rete di collaboratori per offrire una consulenza sempre più puntuale ed efficiente, e questo è segno che abbiamo ‘seminato’ bene”.

Il dott. Fabrizio Caiazza nel suo studio

“In particolare, abbiamo due posizioni aperte: ricerchiamo una figura senior, esperta in vendita con una rete strutturata di contatti ed una comprovata esperienza. Poi, siamo aperti all’inserimento di una figura junior con spiccate capacità relazionali, comunicative e propensione alla vendita, anche se è la prima volta che si avvicina al mondo assicurativo: è, però, essenziale che abbia ottima dimestichezza con gli strumenti di comunicazione informatica e digitale”.

Racconta ancora Caiazza: “In questo 2025 abbiamo diversi progetti in cantiere che ancora non sveliamo, ma ciò che posso dire è che puntiamo a coinvolgere sempre di più le scuole, essere al fianco delle realtà formative”.

“L’assicurazione svolge, secondo me, anche un ruolo sociale, ed in questo sentiamo il dovere anche di fornire il giusto orientamento agli studenti che a breve si affacceranno al mondo del lavoro: sappiamo che c’è sfiducia nel mondo lavorativo, ma il nostro quotidiano e decenni di esperienza ci hanno insegnato che volontà, dedizione e motivazione possono aprire tante porte nel mondo del lavoro anche senza ‘inseguire’ per forza lauree o master. Il nostro settore ne è la dimostrazione, ma sono tante anche le testimonianze di nostri clienti e partner in tal senso”.

Fiducia e protezione, quindi, le due parole chiave di Fabrizio Caiazza per l’anno che verrà: concetti che non si discostano dall’augurio per queste feste natalizie affinché il senso di tutela del contesto familiare e l’affidarsi a chi ci è vicino possano fare da guida morale, in ogni ambito della vita, anche nei mesi a venire.

Dott. Fabrizio Caiazza, Agenzia Allianz La Ginestra: le info

L’Agenzia Principale Allianz La Ginestra si trova a Torre del Greco in via Nazionale 542, zona S. Maria la Bruna.

Telefono: 081 362 5020

Facebook: Fabrizio Caiazza – Allianz La Ginestra

Sito Web: laginestrasas.it