Bufera di vento e pioggia a Napoli, disagi e frana in Campania: massi crollati in strada

Allerta meteo in Campania

Maltempo Napoli e Campania, frana in Costiera – Immagine di repertorio

E’ scattata ieri l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la forte fase di maltempo che sta interessando Napoli e la Campania, provocando non pochi disagi: nella serata di ieri una violenta frana si è verificata in Costiera Amalfitana, a circa 1 km dal centro di Cetara.

Maltempo Napoli e Campania: frana in Costiera

Già dalla serata di ieri, i temporali hanno iniziato a colpire il Napoletano, diventando sempre più intensi nel corso della notte. Una situazione di instabilità che ha riguardato gran parte della Campania e soprattutto la zona della Costiera Amalfitana dove si è verificata una frana.

Sull’ex SS163 Amalfitana, a poca distanza dal centro di Cetara, si sarebbe verificato il distaccamento di alcuni massi che, unitamente al terriccio, avrebbero invaso la carreggiata, rendendo impossibile la circolazione. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che innanzitutto si sono accertati che non vi fossero persone coinvolte o ferite.

La strada è stata immediatamente chiusa alla circolazione. Sul luogo della frana, oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuta anche l’Anas. Intanto prosegue l’allerta meteo su tutto il territorio regionale che sarà in vigore fino alle ore 18 di oggi, 23 dicembre, accompagnandosi ad un contestuale avviso per venti forti e mare agitato.

Questi, in dettaglio, i fenomeni previsti: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente intense; venti forti o molto forti, con possibili raffiche; mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.