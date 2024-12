Mal di gola e febbre poi il malore alla cena della Vigilia: Giovanna è morta a 51 anni

Giovanna Messina, insegnante morta ad Acerra la sera di Natale

Si chiamava Giovanna Messina l’insegnante di 51 anni morta nel giorno di Natale ad Acerra a seguito di un malore. Residente da anni a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, era giunta nel Napoletano con la sua famiglia per trascorrere le festività insieme ai parenti.

Tragedia ad Acerra: insegnante morta la sera di Natale

La donna, insegnante della scuola elementare di Gozzolina, si era recata ad Acerra con il marito e i figli per celebrare il Natale insieme a familiari ed amici. Inizialmente avrebbe iniziato ad avvertire soltanto un lieve mal di gola, accompagnato da qualche linea di febbre ma, tra la sera della Vigilia e il giorno di Natale, le sue condizioni sarebbero precipitate fino a decretarne il decesso.

A raccontare l’accaduto, rivolgendosi a Il Corriere della Sera, è stato il marito della donna: “Quando siamo arrivati ad Acerra, Giovanna aveva un po’ di mal di gola e febbre. La mattina del 24 dicembre è andata dal medico per un controllo e le ha diagnosticato un po’ di tracheite, nulla di più”.

“La sera della Vigilia di Natale, verso la fine della cena con i parenti, abbiamo deciso di chiamare l’ambulanza. Giovanna già da un po’ lamentava una certa fatica a respirare e quindi abbiamo deciso di chiamare i soccorsi. In ambulanza è stata portata alla casa di cura Villa dei Fiori, qui ad Acerra. I medici hanno iniziato con le terapie ma nella giornata del 25 dicembre la situazione è precipitata”.

“Febbre molto alta e saturazione molto bassa, mia moglie è stata intubata ed ha avuto anche un paio di arresti cardiaci. Senza nemmeno che avessimo il modo di renderci conto di ciò che stava accadendo, la sera di Natale è venuta a mancare. Per il momento non ho ancora una documentazione clinica a disposizione ma ci è stato spiegato che si è trattato di una polmonite molto aggressiva. Siamo tutti scossi e sotto choc. Non posso dire nulla ma non escludo che cercheremo di approfondire cosa sia successo e come mia moglie possa essere morta in 24 ore senza che si potesse in alcun modo evitare questo dramma”.