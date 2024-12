In auto con la mamma, ingoia una moneta e rischia di soffocare: bimbo di 6 anni al Santobono

Bambino ingoia moneta, salvato a Napoli

Attimi di paura a Napoli dove un bambino di 6 anni rischiava di soffocare dopo aver ingerito una moneta: grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, che hanno risposto alla disperata richiesta di aiuto della mamma, il piccolo è stato salvato dai medici dell’ospedale Santobono.

Bambino rischia di soffocare per una moneta: salvato a Napoli

La donna si trovava in auto quando si è accorta che il figlio di 6 anni, seduto nel seggiolino, aveva ingoiato una monetina avvertendo fin da subito difficoltà nel respirare. In quel momento i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, dopo aver lasciato il carcere di Poggioreale per fare rientro alla base, hanno soccorso la donna disperata che stava cercando di chiamarli.

Così i militari hanno acceso le sirene e senza esitare un attimo hanno scortato la donna, facendole spazio nel traffico, consentendole di raggiungere in pochi minuti l’ospedale Santobono di Napoli dove il bambino è stato preso immediatamente in carico e salvato.

Adesso il bambino sta bene e non è in pericolo di vita. Per motivi precauzionali l’equipe medica ha preferito tenerlo sotto osservazione per un po’. Un altro episodio a lieto fine che ha visto la collaborazione tra le forze dell’ordine e le eccellenze sanitarie della nostra terra.