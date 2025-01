Arriva la doppia perturbazione della Befana poi farà ancora più freddo a Napoli: quando

Meteo weekend Epifania a Napoli

L’alta pressione delle Azzorre, che ha caratterizzato il periodo festivo compreso tra Natale e Capodanno, stando alle previsioni meteo, è pronta a lasciare spazio ad una doppia perturbazione che potrebbe causare temporali e freddo intenso anche a Napoli e in Campania a ridosso dell’Epifania.

Secondo le stime de Il Meteo, fino al giorno dell’Epifania l’Italia sarà attraversata da ben due perturbazioni per poi dare il via ad una probabile ondata di gelo che prenderebbe il sopravvento nell’intero paese. Il primo fronte instabile dovrebbe fare il suo ingresso nel Mediterraneo già a partire da venerdì 3 gennaio provocando piogge anche a Napoli e in Campania.

Un quadro climatico che si estenderebbe anche alla giornata del 4 gennaio, accompagnato da correnti di aria polare sospinte da venti meridionali. La seconda perturbazione è prevista entro domenica 5 gennaio con venti piuttosto forti che potrebbero compromettere anche la giornata dell’Epifania.

Una vera e propria svolta climatica che raggiungerà il suo culmine nel successivo weekend quando, già tra il 9 e il 10 gennaio, si assisterà ad un graduale calo delle temperature. In particolare, tra il 12 e 13 gennaio, è previsto l’arrivo di un flusso freddo di origine nord-atlantica che rafforzerebbe ancor di più la ventata gelida di inizio anno.

Bisognerà, tuttavia, attendere la meta del mese per l’arrivo del vero freddo, in grado di segnare valori gelidi e provocare nevicate anche a bassa quota in tutto il paese. Vista la distanza temporale sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti che potranno confermare o smentire la proiezione attuale.