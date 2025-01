Fuga di gas dal piano cottura, poi l’esplosione in cucina: due feriti nella notte in Campania

Fuga gas a Sant’Angelo dei Lombardi – Vigili del Fuoco, immagine di repertorio

Attimi di paura questa notte a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, dove a seguito di una fuga di gas, due persone sono state immediatamente trasportate in ospedale.

Fuga di gas a Sant’Angelo dei Lombardi: due feriti

Stando a quanto si apprende, la situazione sarebbe precipitata poco dopo la mezzanotte, richiedendo l’intervento urgente dei vigili del fuoco che, insieme ai carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, si sono precipitati presso l’abitazione, situata in Corso Plebiscito, subito dopo l’esplosione.

Lo scoppio si sarebbe originato da una fuga di gas che sarebbe partita dal piano cottura della cucina presente all’interno dell’appartamento, diviso in piano terra e secondo piano. Probabilmente i presenti non si sarebbero accorti della perdita che sarebbe poi degenerata fino a provocare l’esplosione.

Le due persone che si trovavano in casa sono rimaste in ferite ma, per fortuna, non sono in pericolo di vita. Entrambe sono state trasferite d’urgenza presso il più vicino ospedale per le cure del caso.

Come riconoscere le fughe di gas

Una fuga di gas è un evento potenzialmente molto pericoloso, prima causa di incendi ed esplosioni. Il primo segnale che può precederle è l’odore forte e caratteristico del gas che si sprigiona all’interno della stanza prima dello scoppio.

Altri segnali che possono aiutarci ad avvertire la presenza di un guasto sono un eventuale fischio vicino a una tubatura o alla bombola e una serie di sintomi fisici inequivocabili quali vertigini, sensazione di stordimento, irritazioni improvvise alle mucose.