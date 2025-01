Napoli da record, la Befana di piazza Mercato è un successo: oltre 50 mila persone in 3 giorni

Befana Napoli

Si è conclusa la tre giorni dedicata all’Epifania in piazza Mercato, a Napoli, che ha registrato oltre 50 mila presenze in occasione della Fiera della Befana, della Calza e del Giocattolo. Un appuntamento ormai fisso per la cittadinanza partenopea, e non solo, che continua a riscuotere enorme successo.

Napoli, record di presenze per la Befana di piazza Mercato

“Piazza Mercato ha vissuto la vera festa: 50 mila persone in piazza per festeggiare la Befana. I residenti, i commercianti, le associazioni, i cittadini tutti insieme per rivivere l’antica tradizione, grazie alla massiccia presenza delle forze dell’ordine che hanno garantito ordine e legalità” – ha commentato Gianfranco Wurzburger, presidente di Assogioca e vice presidente del Forum Mercato Orefici.

“Il nostro ringraziamento va in particolare al prefetto Michele di Bari che ha sostenuto la nostra manifestazione, arginando il fenomeno delle scorribande di motorini nella piazza, consentendo una festa senza precedenti con 54 espositori, l’angolo baby parking, promosso dai volontari Assogioca, e con la presenza di 150 volontari del servizio civile”.

Grande l’affluenza presso le casette in legno allestite per l’occasione, colme di dolciumi di ogni tipo e giocattoli da regalare ai bambini. A disposizione degli ospiti anche un’area food e gonfiabili per i più piccoli, oltre a spettacoli ed esibizioni sul posto. Protagonista assoluta dell’attesissima Notte Bianca di chiusura la musica: Rosario Miraggio, Ste e Francesco Da Vinci si sono alternati sul palco regalando un finale mozzafiato alla platea.

“In piazza, grazie al Comune di Napoli e in particolare all’Assessorato al Turismo, la presenza costante e operativa di oltre 50 agenti di polizia municipale e grazie al sindaco Manfredi e all’assessore Armato abbiamo avuto un concerto con importanti artisti, un programma di attività realizzato dal Forum e che ha visto l’esibizione di due bande musicali, di majorette, la parata con i personaggi Disney”.

“Il forum territoriale Mercato Orefici, con l’assessorato alle attività produttive, la II Municipalità, le associazioni Antiche Botteghe Tessili, il consorzio Borgo Orefici, la Fondazione di Comunità del Centro Storico, il Comitato Commercianti Mercato Lavinaio da stanotte sono già al lavoro per una fiera territoriale permanente: da piazza Mercato si riparte” – ha concluso.